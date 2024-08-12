Seferihisar’da ilginç duyuru

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, son dönemde tarım dışı yapılaşmanın hızla artması sebebiyle önlem alacaklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımı yapan Başkan Yetişkin, bu kez ilçedeki ana arter güzergah üzerindeki caddelerde astığı pankartlarla hobi bahçeleri ile ilgili alınan yıkım kararını hatırlatarak, "Hepsi yıkılacak, Seferihisar'dan hobi bahçesi almayın" dedi.

MAĞDUR OLMAYIN

Yetişkin, pankart vasıtasıyla şunları söyledi: "Tarım arazilerine zarar veren hobi bahçelerinin kurulması suç teşkil etmektedir. Hobi bahçeleri için, Yapı Kontrol Müdürlüğümüz tarafından, 'Hobi Bahçeleri ve 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu' kapsamında yıkım kararları uygulanmaktadır. Hobi bahçesi almayın, mağdur olmayın' diye pankartlarla uyardı.

Başkan Yetişkin, Pandemi'den sonra fazlalaşan hobi bahçeleri, prefabrik ev, tiny house, konteyner ev gibi tarım arazilerine yapılan yapıların yasalara aykırı olduğuna dikkat çekerek

Yasalara aykırı olarak kurulan hobi bahçeleri için , Yapı Kontrol Müdürülüğümüz tarafından "Hobi Bahçeleri ve 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu" kapsamında yıkım kararları uygulanmaktadır. Hobi Bahçesi almayın mağdur olmayın" dedi.