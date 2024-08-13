Titan Kenan eğlenceye devam ediyor

TİTAN Saadet Zinciri'nin kurucusu Kenan Şeranoğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Şeranoğlu, cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı bir röpartajda cezaevinden çıkmasının ardından lüks arabaları ve maddi birikimlerinin olmadığını söylemiş, "Ben Titan'da yalnızca işimi paramı kaybetmedim, itibarımı kaybettim. Annemi, eşimi, adımı kaybettim, sonra da bir daha iflah olamadım" şeklinde konuşmuştu.

Titan Kenan, uzun zaman sonra, gittiği partilerden görüntüler paylaştı.

16 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 10 sene cezaevinde kaldıktan sonra, o yıllarda bir otelde düzenlediği lüks ve şaşalı bir partiyle hafızalara kazınan Şeranoğlu şu an emekli maaşı ile geçindiğini ileri sürse de sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntüler lüks yaşam ve şatafatın devam ettiğini ortaya koyuyor. Kenan Şeranoğlu daha önce basının da dikkatini çeken görüntülere ilişkin "Sürekli beni müdürlerimiz arıyordu, 'Sana çok güzel bir parti hazırladık sen de gel' diye. Arkadaşlar bensiz eğlenin desem de sonunda ısrarlar üzerine doğum günü partisine gittim. Bana yapılan bu sürpriz hayatımın sonu oldu" demişti.