Rantta aslan payı Aslanoğlu’na gitti! İzmir’de yılan hikayesine dönen kentsel dönüşüm dosyasını açıyoruz...

Deprem bölgesi İzmir'de kentsel dönüşüm girişimleri yılan hikayesine döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde eski Başkan Tunç Soyer'in İZBETON aracılığıyla rantı ortadan kaldıracağını iddia ederek başlattığı sistem, zaman içinde rantın ta kendisine dönüştü. Rant çarkının merkezinde ise CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu çıktı. Örnekköy'de Aslanoğlu öncülüğünde kurulan kooperatifin inşaatlarının bir bölümü eksik demir ve hatalı beton yüzünden önce mühürlendi sonra ise yıkıldı.

Kurduğu ve üye olduğu kooperatifleri tek çatı altında toplayan Aslanoğlu ve ekibinin ise inşaatların yapımında yer alan firmaları da aynı binaya konuşlandırdığı belirlendi. Yüklenici, alt yüklenici ve taşeron işlerini yapan firmaların çoğunun da aynı ekiple bağı ortaya çıktı. Belediyenin kooperatif sözleşmelerini feshetmesi ile inşaatlar yarım kalırken evleri yıkılan binlerce hak sahibi açıkta kaldı. Feshedilen inşaatların ise yüzde 1 ila yüzde 32 oranında kaldığı öğrenildi.

Aslanoğlu, İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifinin kurucusu ve yöneticisi iken İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifinde ise denetçiydi. Aslanoğlu'nun İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi olarak gösterdiği resmi iş adresi ile iki kooperatifin adresleri aynı dairede. Dilek Coşkun ise, kooperatifin diğer kurucusu ve yöneticisi olarak dikkat çeken bir diğer isim. Dilek Coşkun'un sahibi olduğu City Construction Yapı San. Ltd. şirketi de aynı binanın 1 numaralı dairesinde kuruldu. Bu firma aynı zamanda kooperatifin inşaatlarını yapan taşeron.

PARALAR ÜYELERE AİT

Kooperatifte imza yetkili yönetici pozisyonunda olan Şenol Aslanoğlu ve Dilek Coşkun 7 Ocak 2022'de yüklenici olarak İzbeton ile sözleşme imzaladı. Coşkun sözleşmeden 7 gün sonra hisselerinin yarısını Erdal Şaroğlu'na, diğer yarısını Yıldırım Kuruoğulları'na devretti. Aynı tarihte adı Ege Taahhüt Tedarik Dış Ticaret Limited Şirketi olan firmanın adı City Construction Yapı San. Ltd. Şirketi olarak değiştirildi. Yani, Aslanoğlu etrafındakiler ile kooperatif kurdu, kooperatifi kuran 7 kişilik kadro ile İzbeton sözleşmesini imzaladı. Kooperatif yöneticilerinden birinin aynı binada olan şirketinin hisseleri başkalarına devredildi. Kooperatif inşaatlarının yapım işi hisse devri yapılan bu kişilere verildi. İşi veren şirketin eski sahibi, işi alan da yeni sahibi. İş için ödenen paralar üyelere ait. Üyelerin çok yakın zamana kadar bundan haberi yok.

CEVAPLANACAK SORULAR

Görüştüğümüz kooperatif üyelerinin Şenol Aslanoğlu ve onun kurduğu ekibin cevaplamasını istediği bazı sorular var: '' Dilek Coşkun şirket hisselerini neden devretti? Hisse devri için yeni ortaklardan para aldı mı? Aldı ise ne zaman ve ne kadar para aldı? Hisse satışı için paralar bankadan mı ödendi? Hisseleri devralan kişileri önceden tanıyor mu? Kooperatif kurucularından şirketi devralanları önceden tanıyan var mı? Bu firmanın asıl işi inşaat değil ve daha önce inşaat yapmamış, bu büyüklükte bir işi yapacak tecrübesi hiç yok. O halde İnşaat işini neden bu firmaya verdiniz? En önemlisi evlerimiz nerede? Evlerimiz yok ise ödediğimiz paralar nerede?

MÜTEAHHİTLİĞE SOYUNDU

Aslanoğlu'nun icraatları bununla da bitmiyor. Türkiye'de yasal düzenlemeler gereği müteahhitlik belgesi olmadan inşaat yapmak mümkün değil. Arsa sahibi olmayan kooperatiflerin müteahhitlik belgesi alması da mümkün değil. Kooperatifler üyelerinden para toplayarak ya da kat karşılığı olarak müteahhitlik belgesi olan şirketlere inşaat yaptırabilirler. Kural tanımayan Aslanoğlu, kurduğu ve kurdurduğu şirket görünümlü kooperatiflerle müteahhitliğe soyundu. İzbeton ile imzaladığı sözleşmede hukuksuz olduğunu bile bile müteahhit-yüklenici olarak imza atarak Kooperatif üyelerini zarara uğrattı. Örnekköy 3. Etap SS Örnekköy İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifinin yaptığı inşaatlar eksik demir ve hatalı beton dökümü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından mühürlenmek istendi. Belediyede hiçbir yetkisi olmayan Aslonoğlu, mühürlemeyi durdurmak için bürokratlara baskı yaptı. Onurlu davranan bürokratlar, ''Depreme dayanıklı konut yapmak için buradayız, depremde konutlar yıkılırsa insanların yüzüne nasıl bakarız" diyerek direndi. Öte yandan Tunç Soyer de, Arslanoğlu'nun önünü açmak için Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kapattı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yaptığı denetimler sonucunda S.S. Örnekköy İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi ile S.S. Örnekköy İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi yöneticilerinin görevi ihmal/ görevi kötüye kullanmaları yönünde işlemler yaptığını tespit etti. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Kooperatif mağdurları Şenol Aslanoğlu ve onun yönlendirdiği diğer yöneticilerin adalet önünde hesap vermesini istiyor. CHP'li pek çok isim gelen bu hukuksuzlukların sadece Aslanoğlu'nun kendi ismini değil CHP'yi de yıprattığını ifade ediyor.

YARIN: İZBETON'DAKİ HUKUKSUZLUKLAR.