İzmir’deki okul malzemeleri satan işletmelere denetim

İzmir'de, haksız fiyat artışına karşı ve güvenli ürün satışının sağlanması amacıyla zincir marketler ve kırtasiyeler başta olmak üzere okul malzemeleri satışı yapan işletmelerde denetim yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, okulların açılmasına günler kala saha denetimlerine hız verdi. Haksız fiyat artışına karşı ve güvenli ürün satışının sağlanması amacıyla zincir marketler ve kırtasiyeler başta olmak üzere okul malzemeleri satışı yapan işletmelerde denetim yapıldı. Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Ticaret Denetmenliği, ürün güvenliği konusunda laboratuvarda incelemek numune aldı. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ise etiket ve fahiş fiyat kontrolü yaptı. Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

'TÜRKÇE UYARILAR BULUNAN ÜRÜNLER SATIN ALINMALI'

Tüketicileri uyaran yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken baz önemli hususlar bulunmaktadır. Kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçı açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli. Modeli belli, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınmalıdır.

Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyanların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Örneğin, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalıdır.

Boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretinin bulunmasına dikkat edilmelidir. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde ürünlerin içeriğini gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması zorunludur. Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir" denildi.