İzmir’e 5 yıl kaybettiren üçlü

İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer, görev yaptığı dönem, kentsel dönüşüm işinin ihalesiz olarak İZBETON'a verilmesini sağlamıştı. Daha sonra Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, kooperatif görünümlü şirketlerin eksik demir ve hatalı beton kullanan yapılarını mühürleyerek yıktırması üzerine, Soyer bu daireyi kapattı.

Heval Savaş Kaya

YETKİSİZ VE İMZASIZ İŞLER

Böylece organizasyonun belediye ayağındaki pürüzleri temizlendi. Kentsel dönüşümün İZBETON ayağında Heval Savaş Kaya, tüm kanunları çiğneyerek, yetkisi olmadığı halde tek imza ile kooperatiflere kentsel dönüşüm işlerini verdi. Sözleşmeye aykırı olarak belediyeden izin almadan kooperatiflere işi devretti. Üstelik arsa sahibi olmayan kooperatiflerin müteahhitlik yapamayacağını bilen Kaya, yine de bu skandala imza atmaktan geri durmadı. Saç ayağının son bölümü olan kooperatif görünümlü şirketleri aynı adreste kuran, kurduran isim ise, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ydu. Aslanoğlu'nun organize ettiği kooperatif yönetimleri hayatlarında inşaat yapmamış tanıdık şirketlere işlerini devrettiler.

Tunç Soyer

PARALAR NEREYE GİTTİ?

İşte bu organizasyonla yönetilen kentsel dönüşümde işin yüzde 75'ni bitirmek için üyelerden yaklaşık 3 milyar lira toplandı ama işlerin toplamda yüzde 12.23'ü bitirilebildi. Kanunsuzluk ve usulsüzlükler ayyuka çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Konu savcılığa intikal etti. Belediye, sözleşmeleri iptal ederek 'şantiyeleri boşaltın' dedi. Kooperatiflere üye olan vatandaşlardan inşaatların tamamlanması için astronomik rakamlar talep edildi. 2021 yılında Örnekköy 3. Etap inşaatlarında üyelere 1 milyon 70 bin liraya 3 oda bir salon ev sahibi olabileceği söylendi. O tarihteki dolar kuru ile bu para 121 bin dolar ediyordu. Bugün 121 bin dolar, 4 milyon lira ediyor. 2024 yılında aynı üyelerden inşaatların tamamlanması için 2 milyon 400 bin TL ara ödeme talep edildiği kooperatif üyeleri tarafından beyan edildi. Milyarlarca lira paranın kimlerin cebine gittiği bilinmiyor.

Şenol Aslanoğlu

ÜYELERİN ETKİ ALANI YOK

Kooperatif sisteminde, kooperatifi kuranların ilk üye kayıtlarını kendilerine yakın insanlardan oluşturdukları ortaya çıktı. Projeyi hazırlayıp taşeron firma ile sözleşme imzaladıktan sonra üye kaydettikleri belirlendi. Her yıl genel kurul yapılsa da üyeler bilgi alıp gerçek durumu öğrenene kadar en az iki yıl geçtiği için üyeler birbirlerini tanımadan, konuşup organize olamadan süreç ilerletildi. Üyelerin iletişim bilgileri de paylaşılmadığı için, kurulan düzene müdahale edilemedi. İşte bu nedenlerden dolayı kentsel dönüşüm amacıyla kurulan 5 kooperatiften 4 tanesi bu yıl yapılan genel kurullarda yönetimleri değiştiremedi. Maalesef kooperatif yöneticilerinin faaliyet raporu ve hesaplar ibra edildi. Bu nedenle bu 4 kooperatifteki üyelerin hak arama mücadelesi daha da zorlaştı. Sadece Aktepe-Emrez 1. Etap için kurulan kooperatifin üyeleri 28 Haziran tarihli Genel Kurul'da, Aslanoğlu'nun kurdurduğu yönetimi devirerek yeni yönetim kurdular.

İNŞAAT YÜZDE 10'DA KALDI

Üyeler, Gazicity olarak adlandırılan projede sözleşmeye göre Nisan ayında inşaat alanında 15 milyon TL değerinde imalat yapılmış olması gerektiğini, taşeron firma C'nin çeşitli bahanelerle imalatları yapmadığını, evlerin teslim tarihinin Eylül 2024 olmasına rağmen inşaatların henüz yüzde 10 seviyesinde olduğunu ve inşaatların durduğunu belirtti. Aslanoğlu'nun kurucusu ve denetçisi olduğu bu kooperatifin üyeleri, "Gaziemir İş İnsanları Kooperatifi eski yönetimi o tarihte C. taşeron şirketinden 15 milyon iş alacaklısı olmasına rağmen son görev gününde kasayı bir günde boşalttı. İmalata dayalı hak ediş olmamasına rağmen C. taşeron şirketinin hesabına 11 milyon lira para 'iş avansı' adıyla gönderilerek kasa boşaltıldı" iddiasında bulundular. Şimdi tüm üyeler haklarını aramak için yasal hazırlıklarını yapıyor.

KAMU ZARARI YARATTILAR

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Kentsel dönüşüm için evini yıktığı 1708 Hak sahibine kira yardımı olarak aylık 6 milyon lira olmak üzere bu güne kadar yaklaşık 250 milyon lira para ödedi ve inşaatlar bitene kadar da ödemeye devam edecek. İnşaatların zamanında bitmemesinden dolayı fazladan milyonlarca lira Büyükşehir'in kasasından çıkacak. Yani milyonlarca lira kamu zararı doğdu ve doğmaya devam edecek. Üyelerin ödediği milyonlarca aidat buhar olup uçtu. İnşaatların bitmesi için gerekli olan para miktarı her geçen gün artıyor. Kooperatif üyelerinin zararı da gittikçe büyüyor. Bu üçlünün İzmir'e verdiği zararı deprem bile vermedi. Şimdi kentsel dönüşüm, yeni Başkan Cemil Tugay'ın çözmesi gereken en zorlu sorunlardan biri haline gelmiş durumda.