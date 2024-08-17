Yaz mevsiminin son ayı olan ağustosta kendinize farklı bir rota arıyorsanız size efeler diyarı Ödemiş'i öneriyoruz. İzmir'in tüm ilçelerinin çok güzel olduğundan asla şüphe duymuyoruz. Ancak kendine özgü güzelliği ile bu cennet ilçe, el değmemiş doğası, asırlık çam ağaçları, 4 bin yıllık farklı medeniyetlerden izler taşıyan tarihi, doğallığını korumayı başarabilmiş köyleri, tarihi konakları, yöresel el sanatları, müzeleri, mimari zenginlikleri, yöresel el sanatları pazarları ve doğal güzellikleri ile sizi bekliyor. Plaj ve deniz ikilisinden sıkıldıysanız İzmir'e yaklaşık 110 km uzaklıktaki yeşillikler içindeki Ödemiş, barındırdığı güzellikler ile sizi büyüleyecek. Ödemiş'in en güzel yerlerini Yeni Asır okuyucuları için derledik.

KÜLTÜRPARK

Kültürpark, en çok tercih edilen ve sevilen sosyal alanlardan biri konumunda. Göleti, yürüyüş yolları, basketbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, koşu parkurları, jimnastik alanları ve keyifli zaman geçirebileceğiniz kafeteryaları ile cazibe merkezi.

GÖLCÜK GÖLÜ VE YAYLASI

Gölcük Gölü, Ödemiş'e 20 km uzaklıkta bulunmaktadır. Doğa harikası olarak gösterilen Gölcük Gölü, yerli halkın yaz kış tercih ettikleri bir yerdir. Günübirlik bir tur yapmak için idealdir. Pazar günleri kurulan gıda pazarı oldukça ilgi çekmektedir. Doğal krater gölü Gölcük, muhteşem manzarası ile her mevsim adeta tablo güzelliğindedir. Balık tutmak veya avlanmak seçenekler arasında. Göl etrafındaki işletmelerde köy kahvaltısı yapabilirsiniz. Doğa ile iç içe bir parkurda yürüyüş, dağ tırmanışı, piknik, kamp ve yamaç paraşütü diğer seçenekler arasında.

BİRGİ

Anadolu Türk beyliklerinden Aydınoğulları için önemli bir merkez olan Birgi, ilçe merkezine yaklaşık 10 km uzaklıkta yer almaktadır. Ödemiş merkezden kalkan Birgi minibüs ve dolmuşları ile ulaşım sağlayabileceğiniz köy, hem doğası hem tarihi konakları hem de turistik cazibe merkezleri ile görülmeye değer bir yerdir. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin etkileyici mimari örneklerini bulabileceğiniz Birgi yöre mutfağı, el değmemiş doğası, müzeleri, yöresel ürünleri ve huzurlu atmosferi ile sizi büyüleyecek. Açık hava müzesi Birgi'de, tarihi evleri, Çakırağa ve Sandıkoğlu Konağını, İmam-ı Birgivi Türbesini, Aydınoğlu Hamamını, Aydınoğlu Mehmet Bey Cami, Birgivi Mehmet Efendi Medresesi ve Karaoğlu Camini listenize mutlaka ekleyin.

KADIN EL SANATLARI ÇARŞISI

Ödemişli kadınların iğne oyaları, el yapımı hediyelik eşyaları, dantelleri, ipek mendilleri, oyaları, el dokumaları, el yapımı kıyafetleri ile Kadın El Sanatları Çarşısı'nda görücüye çıkıyor. Tarihte pamuk ve ipek üreticiliğinden geçimini sağlayan bölge halkı, bu geleneği bugün de sürdürmektedir. Otantik ürünlerden hoşlananlar ve hediyelik eşya satın almak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bu pazarı mutlaka gezin.

BOZDAĞ

Ödemiş'e yaklaşık 29 km uzaklıkta bulunan Bozdağ, Ege Bölgesi'nin ünlü kayak merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Su kaynakları ile de ünlü olan dağ, doğal şifalı bitkileri ile de ünlüdür. Çam ormanları ile kaplı gölü, yaylaları, yaz ve kış serin olan iklimi, cenneti andıran doğal güzellikleri ile görülecek çok şeye sahiptir. Gündalan ve Çavdar yaylalarına hayran kalacaksınız. Cenneti andıran doğasında kamp olanakları mevcut.

BADEMLİ

Bademli, Ödemiş'e yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunmaktadır. İzmir'in saklı kalmış cenneti ve doğa tutkunlarının gözdesi olan Bademli etrafı süsleyen çam ağaçları, doğal kaynak suları, şelalesi, yaylaları, yöresel lezzetleri ve bol oksijenli atmosferi ünlü. Sahip olduğu camileri ile zengin bir kültürel mirasa sahip olan Bademli, Aydın dağlarından gelen zengin kaynak suları, her yıl gelenekselleşen kiraz festivali, yöresel el işleri ile cazibesini her geçen gün artırıyor. Bademli'nin en ünlü yemekleri yağlı ekmek, ısırgan kavurması, dilbile, yağlı sulu akıtma, keşkek ve sinkontadır. Ayrıca, oğlak eti ile hazırlanan kavurma da yerli halkın favorileri arasındadır.

LÜBBEY

"Hayalet Köy" olarak da bilinen Lübbey, Ödemiş'e 15 km uzaklıkta eski bir Türkmen köyüdür. 1950'li yıllara kadar sıradan bir köy olan Lübbey, göçlerin başlamasının ardından toplamda 5 hanesi kalmıştır. Sayıları neredeyse bir elin parmakları kadar kalan halkı hala köyde yaşamak için direnmektedir. Köyün tarihi Helenistik Dönem'e kadar uzanmaktadır. Bizans döneminden kalma manastır, sivil mimariler, anıtsal yapılar ve mezarlık gibi antik kalıntılar da vardı.