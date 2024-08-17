Karabağlar Belediyesi’nden kentsel dönüşüme takoz! Yüzlerce vatandaşı mağdur ettiler

Son dakika İzmir haberleri...Karabağlar TOKİ süreci ile birlikte 4 projenin daha başladığını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Türkiye'nin her yanında TOKİ nasıl yapıyorsa Karabağlar'da da aynı şekilde yapacaktı. Aynı tarihte Selçuk, Kemalpaşa, Seferihisar, Aliağa ve Karabağlar projeleri vardı. 5 yerde proje yapımına başladık. 4 tanesi bitti. Karabağlar kaldı. Niye?" dedi.

"CHP EZİYETİNE KARŞI MÜCADELE EDİYORUM"

Kaya, "Belediyenin açtığı davalar yüzünden. Plana dava, ihaleye dava. Biz yapmak için uğraşıyoruz, ama CHP'li belediye başkanı "Bakanlık sizi kandırıyor, oraya bina yapamayacak" diyor. TOKİ'nin arazisi bu, niye yapmasın? Bunun yarısından büyük kısmını da üniversiteye verdirttik TOKİ'ye" dedi.

Kaya, "Karabağlar'da TOKİ'nin başka arazisi olmadığı için TOKİ 'ben yapmıyorum' dediği an, bu iş bitti demektir. CHP'li belediye başkanının beyanlarına inanılması bizi üzüyor. CHP eziyetine karşı mücadele ediyorum" diye konuştu.