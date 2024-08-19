30 Ağustos’ta ulaşım yüzde 50 indirimli

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yüzde 50 indirimli hizmet verecek. İzmirlilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu gönüllerince kutlayabilmeleri için kent içi toplu ulaşımda indirime gidildi. 30 Ağustos Cuma ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı'nda seferler yüzde 50 indirimli yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi -TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.