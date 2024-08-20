İzmir’de Konak Pier’den dumanlar yükseliyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in kent simgeleri arasında yer alan Tarihi Konak Pier'de henüz sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kısa sürede sardı.

İzmir'in önemli kent simgelerinden biri olan Tarihi Konak Pier'de bugün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede gökyüzünü dumanlar kapladı, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Olay yerinde yangının çıkış sebebi araştırılırken vatandaşlara da uzak durmaları konusunda uyarı yapıldı.