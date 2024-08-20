Silahlı kavgada boynundan vurulan kişi öldü

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Refik Şevket İnce Mahallesi Şehit Ali Erbil Sokak ile 2166 sokak kesişiminde meydana geldi. Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, İrfan Yılmaz tabanca ile açılan ateş sonucunda boynundan vuruldu. Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan 28 yaşındaki İrfan Yılmaz'ı ambulansa alarak Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.S. (25), O.Ç. (27), O.E. (33), B.A. (23) ve İ.Y.A.'yı (26) gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.