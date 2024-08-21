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Haberler İzmir

İzmir Valiliği’nde görev değişimi

HABER MERKEZİ
İzmir Valiliği’nde görev değişimi
İZMİR Vali Yardımcılarının görev dağılımı değişti. Valilik bünyesinde kurumsal ilişkiler düzeyinde yürütülecek temaslar ve çalışmalar ile ilgili görev yapacak vali yardımcılarının yetki alanları yeniden belirlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından, Vali Yardımcıları Kamil Köten, Hikmet Dengeşik, Ahmet Yılmaz, Mehmet Sadık Tunç, İsmail Çorumuoğlu, Ünal Çakıcı, Adem Arslan, Hüseyin Karameşe, Faik Arıcan, Gökay Özkan, Ümit Cavuldak ve Nur Sevinç Özbek Cakas için yapılan yeni görevlendirmeler yapıldı. Temmuz ayında yayımlanan son kararname ile birlikte İzmir'e 2 yeni vali yardımcısı görevlendirilmiş, 2 vali yardımcısı da başka illere atanmıştı.
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