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Haberler İzmir

İzmir'de tarihi eser kaçaklığı operasyonu düzenlendi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 şüphelinin adresinde Roma dönemine ait 67 sikke ve 16 obje ile 1 dedektör tespit edildi. Olayı takibe alan İzmir Ödemiş Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonla şüpheli yakalandı.

İHA
İzmir’de tarihi eser kaçaklığı operasyonu düzenlendi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli, Roma dönemine ait sikkeler ve objelerle yakalandı.

İzmir Ödemiş Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişiyi takibe aldı. Yürütülen takip ve çalışmanın ardından savcılık koordinesinde operasyon gerçekleştiren ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ise, Roma dönemine ait 67 sikke ve 16 obje ile birlikte 1 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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