Konak Pier’de yangın paniği

İZMİR'İN tarihi ve turistik simgelerinden olan Konak Pier'deki bir kafe restoranın mutfağında yangın çıktı. Baca kısmında başladığı belirtilen yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın olayı, Konak Pier Avm'de yaşandı. Bir kafe restoranın mutfağında yaşanan elektrik kaçağından kaynaklandığı iddia edilen yangın nedeni ile kentin tarihi ve turistik simgelerinden Konak Pier'den yoğun duman yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın bacadaki birikmiş yağlardan kaynaklandığı belirtilirken, işletmenin mutfağında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi