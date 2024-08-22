İzmir’in dağları yeşillenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı'nda çıkan, Bayraklı ile Karşıyaka'yı etkileyen orman yangınından etkilenen ağaçları ayağa kaldırmak için çalışma başlattı. Büyükşehir Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yangın sonrası saha gezisinde verdiği talimatla harekete geçen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) iş birliği ile Belediye'ye tahsisli 200 dönümlük Örnekköy, Sancaklı ve Bayraklı Allurca ağaçlandırma sahalarındaki 15 bin ağacı yeniden canlandıracak.

Ekipler, kurtarma çalışmaları kapsamında, fıstık çamlarının yanan kısımlarını fidanlardan uzaklaştıracak. Kesilen yerlere aşı macunu sürülecek.

ÇALIŞMA YAPILDI

Ağaçların ihtiyacı doğrultusunda sulama, güçlendirme ve budama yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca Karşıyaka Belediyesi'ne tahsisli Kent ve Mutluluk ormanlarındaki yangından etkilenen ağaçların yaşaması için de çalışmalara başladı. Yangının ardından sahada hızlıca etüt çalışmaları yapılarak ağaçlardaki yaşam belirtisi incelendi.

Mevcut ağaçlandırma sahalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ot temizliğini zamanında yapmış olması ve yollarının bakımının tamamlanmış olması nedeniyle yangının tepe yangınına dönüşmeden örtü yangını olarak kaldığı tespit edildi. Yine çalışmalarda ormanlık alanda yangına maruz kalan fıstıkçamı gibi ağaçların kambiyum dokusunun yeşil olduğu, iletim demetlerinde renk değişimi olmadığı tespit edildi. Park ve Bahçeler Dairesi ile İZPA tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 15 bin ağacın ihtiyacı doğrultusunda sulama, güçlendirme, budama gibi çalışmalar başlatıldı.