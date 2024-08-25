Su püskürtmekle Körfez temizlenmez

İzmirliler günlerdir ölü balık manzarası ve pis koku ile güne uyanırken Körfezin hali içler acısı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yapılan detaylı analizlerin sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, "Balık ölümlerinin artan sıcaklıklar, besin tuzları ve diğer kirleticiler nedeniyle su kalitesindeki bozulmadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir" denilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da Körfez'de inceleme başlattığı öğrenildi.

"BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ"

Büyükşehir Belediyesi ise büyük gemilerle Körfez'deki suyu havalandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Uzmanlar ise oksijenlendirme çalışmalarının bir işe yaramayacağını belirterek, bu işlemin boşa bir çaba olduğunu dile getirdi. Yapılan su püskürtme çalışması geçici olarak suda çözünmüş oksijeni bir miktar artırabileceğini fakat çözüm olmadığını söyleyen MHP Eski Milletvekili, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Hidrobiyolog Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, "Öncelikli olarak balık ölümlerinin neden gerçekleştiğinin araştırılıp belirlenmesi gerekmektedir. Aşırı plankton gelişimden dolayı meydana gelen toksik madde salınımından mı? Başka bir nedenden mi? Balık ölümlerinin sebepleri ortaya konulmalı ve yapılması gerekenler planlanmalıdır" dedi.

"BU AKVARYUM DEĞİL"

Kalyoncu, "Su püskürtmek hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Su püskürtme ne kirliliği ortadan kaldırabilir ne de dip çamurunu temizler. Sıcaklıkların yüksek oluşu da oksijen çözünürlüğünü azaltmaktadır. Bu tür işlemler ile hiç bir sonuca ulaşılamaz. Kirletici kaynakların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde kirlilik her geçen gün artış gösterecektir ve sorunlar katlanarak artacaktır" diye konuştu. Bu yöntemin müsilaj patlaması olduğu zaman da denendiğini belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Uzmanı Prof Dr. Doğan Yaşar ise, "Bunun bilimsel bir dayanağı yok. Burası bir akvaryum değil, derya... Hiçbir etkisi yoktur. Boşa masraf. Devede tüy. Boşu boşuna zaman kaybı. Şu andaki belediye başkanı daha yeni. Halbuki bizim 20 yıldır dilimizde tüy bitti. Aziz Kocaoğlu bizim söylediklerimizin tam tersini yaptı, derelerin altını betonladı. Aslında geçen yıl da balık ölümleri yaşandı ama bu seviyelere hiç gelmemişti. Bu yıl da 1.5 aydan beri bekliyorduk. Çünkü İzmir Körfezi kıpkırmızydı... Plankton patlıyor sürekli olarak. Bunun sonucunda da beklendiği üzere balık ölümleri gerçekleşti. Belediye şu anda sürekli ölü balık topluyor. Ölü balık toplamakla ortamı temiz göstermenin faydası yok, olan oldu" dedi. Öte yandan TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi'nin de İzmir Körfezi'nde çeşitli noktalardan numune alacağı belirtildi.

İZMİR KÖRFEZİ'Nİ KORUMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

PROF. DR. HASAN KALYONCU:

- 1. Körfeze giren kirlilik girişi durdurulmalı.

- 2. Arıtma tesisleri modernize edilecek ve kapasitesi artırılmalı.

- 3. Kanalizasyon ile yağmur suyu kanalları ayrılmalı.

- 4. Dip çamur temizliği yapılmalı ve su sirkülasyonu sağlanmalı.

PROF. DR. DOĞAN YAŞAR:

- 1. Derelerin altındaki betonlar kırılmalı.

- 2. Bütün fabrikaların atıklarını arıtması sağlanmalı.

BALIK ÖLÜMLERİNİN BİRÇOK NEDENİ VAR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İzmir Körfezi'nden alınan numunelerin detaylı analiz sonuçlarını açıkladı. Açıklamada "Bayraklı İlçesi, Meles Deltası'nda yaşanan balık ölümleri ihbarı üzerine ekiplerimiz yerinde inceleme gerçekleştirmiştir. Balık ölümlerinin artan sıcaklıklar, besin tuzları ve diğer kirleticiler nedeniyle su kalitesindeki bozulmadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DA İNCELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de, meydana gelen balık ölümlerine ilişkin dün inceleme başlattı. Balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alındı. Numuneler yetkili laboratuvar tarafından incelendi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin, sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edildi.