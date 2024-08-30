İzmir’de Sevtap öğretmenin sır ölümü

Akıl almaz ölüm olayı önceki gün İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Menemen ilçesinde bulunan Türkelli Ortaokulu'nda okul müdür yardımcısı olarak görev yapan Sevtap Zorlu, önceki gün akşam saatlerinde kendi evinde yaşamına son verdi. Olay, Sevtap Zorlu'nun yakın çevresi ve eğitim camiasında büyük bir şok yarattı. Olayın ardından, polis ekipleri olay yeri inceleme çalışmalarına başladı.

NOT BIRAKMIŞ

Zorlu'nun intihar nedeniyle ilgili henüz kesin bir bilgi bulunmazken sevilen eğitimcinin intihar öncesinde not bıraktığı ve ailevi sorunları olduğu iddia edildi. Ailesi, arkadaşları ve okul camiası, bu trajik gelişme karşısında derin bir üzüntü yaşadı. Sevtap Zorlu'nun eğitim camiasında uzun yıllardır öğretmenlik ve yöneticilik yaptığı ve sevilen bir öğretmen olduğu öğrenildi. Zorlu'nun ani ölümü, öğrencileri, meslektaşları ve okul yönetimi tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

KRİMİNAL İNCELEME

Zorlu'nun ölümüyle ilgili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, intiharın arka planında herhangi bir dış etken veya belirgin bir neden olup olmadığını belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme yürütüyor. Eşi de psikiyatrist olan Sevtap Zorlu'nun bıraktığı notun incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildiği olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.