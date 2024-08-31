Akülü sandalye hırsızları tutuklandı

İzmir'de, engelli bir vatandaşın akülü tekerlekli sandalyesi 2 kişi tarafından çalındı. O anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Konak ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaşa ait akülü tekerlekli sandalye, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından 25 Ağustos'ta apartmandan çalındı. Güvenlik kamerasında eşkali belirlenen şüphelilerin, sessiz olmaları konusunda birbirini işaretlerle uyarıp, tekerlekli sandalyeyi aldıktan sonra binadan uzaklaştıkları tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin Ş.Y. ve C.D. olduğunu tespit etti. Şahıslar işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.