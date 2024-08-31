İzmir Enternasyonal Fuarı ‘teknoloji’ temasıyla açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 93'üncüsü "teknoloji" temasıyla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapılarını dün açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kültürpark Lozan kapısında düzenlenen açılış töreninde konuşma yaptı. Özel, "Fuar yeniden Türkiye'nin bir çekim merkezi haline gelmeli" dedi.

ÖZEL KONUK ROBOT SOFIA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Atatürk'ün mirası fuarı 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla açmalarının heyecanını yaşadıklarını söyledi. İzmir fuarının her zaman zamanın ötesine geçtiğini belirten Tugay, tarih boyunca pek çok ekonomik kriz ve savaşa şahit olan fuarın ara verilmeden düzenlenmeye devam edildiğini kaydetti. Öte yandan, İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarın özel konuğu insansı robot Sofia, sahneye çıkıp kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Konuşmaların ardındın fuarın açılış kurdelesini kesen CHP Genel Başkanı Özel ve protokol üyeleri, stantları gezip fuara katılanlarla sohbet eti. 9 Eylül Pazartesi gününe kadar açık kalacak fuarda, çok sayıda etkinlik ve konser düzenlenecek.

ÇİM KONSERLERİ BAŞLADI

Çim Konserleri'nin ilki dün akşam şarkıcı Mert Demir ile başladı. Diğer konserler sırasıyla Teoman, Volkan Konak, Hande Yener, Semicenk, Motive, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ile Migros sponsorluğunda Derya Bedavacı ve Sakiler devam edecek. 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 102. yılında Haluk Levent konseri düzenlenecek. Alternatif Sahne'de ise konserler bugün başlıyor. Bu akşam Pera, sonrasında ise Melis Fis, Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Redd, Şanışer&Sokrat St, Ceylan Ertem, Yedinci Ev ve Can Gox sahne alacak. 1 Eylül'de tarihçi, akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, 2 Eylül'de ise sanatçı Okan Bayülgen ile 'Tech Talks' etkinliği yapılacak. Bu etkinlikler kapsamında İsmet İnönü Sanat Merkezi'ndeki bir araya gelecek.