İzmir’de elektrik kesintisi 1 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 EYLÜL PAZAR

Saat : 9:00 - 17:00 BORNOVA / İZMİR

Kemalpaşa

Saat : 9:00 - 12:00 KEMALPAŞA / İZMİR

Sekiz Eylül

Çınarköy

Saat : 10:00 - 13:00

MENEMEN / İZMİR

29 Ekim

Saat : 9:00 - 15:00 SELÇUK / İZMİR

Belevi

Saat : 9:00 - 15:00 TORBALI / İZMİR

Arslanlar

Çaybaşı

Saat : 9:00 - 12:00 URLA / İZMİR

Altıntaş