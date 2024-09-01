İzmir’de elektrik kesintisi 1 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 EYLÜL PAZAR
Saat : 9:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
Saat : 9:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
KEMALPAŞA / İZMİR
Sekiz Eylül
Çınarköy
Saat : 10:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
Saat : 9:00 - 15:00
SELÇUK / İZMİR
SELÇUK / İZMİR
Belevi
Saat : 9:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
TORBALI / İZMİR
Arslanlar
Çaybaşı
Saat : 9:00 - 12:00
URLA / İZMİR
URLA / İZMİR
Altıntaş