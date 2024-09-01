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Haberler İzmir

İzmir'de elektrik kesintisi 1 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintilerin duyurusunu yaptı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 1 Eylül Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 1 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 EYLÜL PAZAR

Saat : 9:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR

Kemalpaşa

Saat : 9:00 - 12:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Sekiz Eylül

Çınarköy

Saat : 10:00 - 13:00

MENEMEN / İZMİR

29 Ekim

Saat : 9:00 - 15:00

SELÇUK / İZMİR

Belevi

Saat : 9:00 - 15:00

TORBALI / İZMİR

Arslanlar

Çaybaşı

Saat : 9:00 - 12:00

URLA / İZMİR

Altıntaş

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