Sevtap ögretmenin acı hikayesi yürek burktu

İzmir'in Menemen ilçesindeki Türkelli Ortaokulu'nda okul müdür yardımcısı olarak görev yapan Sevtap Zorlu (48), Karşıyaka'daki evinde intihar ederek yaşamına son vermişti. İzmir'i yasa boğan olayın detaylarına Yeni Asır ulaştı. Ergen ve çocuk psikiyatrisi olan ünlü doktorlarından eşi Adil Zorlu ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan Sevtap öğretmenin kızına kanser teşhisi konması nedeniyle bunalıma girdiği öğrenildi. Fakat bir süre sonra, konan teşhis yanlış olduğu ortaya çıktı. Tam bu duruma sevinirken bu kez de kardeşinin ALS hastalığına yakalandığını öğrenen talihsiz kadın tekrar yıkıldı. Büyük bir bunalıma giren Sevtap öğretmen, eşi Adil Zorlu ile de aralarındaki boşanma krizini de aşamayınca psikolojik olarak çöktü. Yaşadığı travmaları atlatamayan Zorlu, yaşamına son verdi.