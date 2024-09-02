İzmir seninle gurur duyuyor! Kemalpaşalı İkra, Hava Harp Okulu’nu birincilikle bitirdi

Başkan Erdoğan, önceki gün Deniz Harp Okulu Komutanlığı ile Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda 'Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeydi. Erdoğan, "Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği yine bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulunda yine birinciliği bir kızımız aldı. Bu bir tesadüf değil. Sebebi ise kızlarımızın gerçekten harp okullarımıza olan ilgi ve alakasıdır" demişti.

ÖVGÜYLE KARŞILANDI

İZMİR Kemalpaşa'da yaşayan, Vedat ve Zekavet Kuyumcu'nun kızları olan İkra Kuyumcu, Hava Harp Okulu'nu dönem birinciliği ile bitirdi. Teğmen İkra Kuyumcu'nun yanı sıra Kara Harp Okulu'ndan Teğmen Ebru Eroğlu ve Deniz Harp Okulu'ndan Teğmen Şeyda Yıldırım, eğitimlerini birincilikle tamamlayarak TSK tarihinde bir ilke imza attılar. Törende konuşma yapan Teğmen Kuyumcu, 70. dönem yaş kütüğüne plaket çaktı. Kemalpaşa Ulucak Mahallesi'nde yaşayan Kuyumcu'nun okulunu birincilikle bitirmesi İzmir'de büyük övgüyle karşılandı.

'GELİŞMEYE DEVAM EDİN'

F-16 pilotu olan kızları Teğmen İkra Kuyumcu'yu tebrik eden baba Vedat ve anne Zekavet Kuyumcu, "Kendisine meslek hayatında başarılar diliyoruz" diyerek gurur duyduklarını ifade etti. Diplomalarını Başkan Erdoğan'ın elinden alan genç kadın teğmenler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Başkan Erdoğan, "Meslek hayatınızın farklı kademelerinde, vatanımızın farklı köşelerinde görev yaparken şu hususları lütfen unutmayınız. Sizler bu milletin, bu ülkenin göz bebeği olan bir kurumun mensuplarısınız. Kendinizi geliştirmeye lütfen devam edin. Milletimizin size duyduğu güveni lütfen boşa çıkarmayın" dedi.