Kıbrıs Şehitleri’nde çarpıcı eylem: ABD askerine çuval geçirildi

ABD savaş gemisi USS Wasp'ın dün İzmir Limanı'na demirlemesinin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Gemiden inerek Alsancak'ta gezintiye çıkan ABD askerinin başına bir grup tarafından çuval geçirildi.

ABD ASKERLERİNİ PROTESTO ETTİLER

ABD'nin Akdeniz ve Ortadoğu'daki varlığına tepki olarak dün İzmir'de çarpıcı bir eylem gerçekleşti. ABD'nin Akdeniz'de görevlendirdiği en büyük taarruz gemilerinden biri olan USS Wasp, dün İzmir Limanı'na demir attı.

Gemiden inerek Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sivil kıyafetle gezintiye çıkan 2 Amerikan askeri ise Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi oldukları iddia edilen bir grup tarafından protesto edildi. Çıkan tartışmada, ABD askerlerinden birinin başına çuval geçirildi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Valiliği, Konak ilçesinde Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele saldırıda bulunmasına ilişkin 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında TGB üyesi 2'si kadın, 13'ü erkek 15 kişilik grubun ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır.

Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır."

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Öteyandan, o anları sosyal medya hesabından paylaşan TGB ise, "ABD'nin en büyük taarruz gemisi USS Wasp'da görevli ABD askerlerinin başına çuval geçirdik. Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını ellerinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez. Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız!" açıklaması yapıldı.