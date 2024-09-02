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Haberler İzmir

‘Yapmamız gereken yapay zekayı desteklemek’

HABER MERKEZİ
‘Yapmamız gereken yapay zekayı desteklemek’

İZFAŞ tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen İEF, bu yıl 'teknoloji' temasıyla ve 'Zamanın Ötesine Geçiyoruz' sloganıyla 93'üncü kez kapılarını açtı. 30 Ağustos- 9 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda, Kültürpark'ta Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda açılış resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Temaya uyması amacıyla resepsiyonda robot Sofia da yer aldı. Yılmaz, "Yapay zeka her alanda hayatımızı derinden etkileyecek. 3-5 sene sonra bugün gündemde olan bazı mesleklerin ortadan kalmaya yüz tutuğunu, yeni mesleklerin ortaya çıktığın göreceğiz. Yapay zekayı çok iyi analiz etmemiz, toplum olarak bu sürece hazırlanmamız gerekiyor. Yapmamız gereken üretken yapay zekayı desteklemek. Artılarını eksilerini değerlendirmeliyiz. Bu teknolojileri olumlu yönde kullanmalıyız" dedi.

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