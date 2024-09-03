Ege Üniversitesi, NTU’da Dünya Üniversiteler sıralamasına girdi

Tayvan merkezli sıralama kuruluşu NTU, Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024 raporunu açıkladı. Değerlendirmeye göre Ege Üniversitesi, dünya genel sıralamasında 1101-1150 bandında, ziraat bilimleri alanında ise dünyada 401-450 aralığında yer aldı. Sıralamaya giren 7 Türk üniversitesinden biri olan Ege Üniversitesi, İzmir'de ise sırlamaya giren tek üniversite konumunda bulunuyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizin 69 yıllık bilim çınarı Ege Üniversitesi, son dönemde; eğitim öğretim, araştırma geliştirme, topluma katkı, uluslararasılaşma ve dijitalleşme alanlarında önemli çalışmaları hayata geçirdi ve bu alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Güçlü akademik birikimi ile başta adını aldığı bölge olmak üzere ülkemize ve bilim camiasına önemli ve değerli katkılar sunuyor. Araştırma üniversitesi etiketi ile ülkemizin küresel ölçekte tanınan yükseköğretim kurumları arasında ilk sıralarda yer alan üniversitemiz, uluslararası sıralama kuruluşlarının değerlendirmelerinde de üst sırlarda yer alıyor. Tayvan merkezli sıralama kuruluşu NTU tarafından yapılan değerlendirmede, ülkemizden sıralamaya giren 7 üniversiteden birisi de Ege oldu. Üniversitemizin daha ileri seviyeye ulaşması için büyük bir özveri ile çalışan mensuplarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

NTU, üniversiteleri sıralarken; Araştırma Verimliliği, Araştırma Etkisi ve Araştırma Mükemmelliği başlıkları altında üniversitelerin çeşitli zaman aralıklarındaki makale, atıf ve h-index sayılarını baz alıyor.