“Borcu yok” denen İzmir borç batağında

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili sözlerine, "Büyükşehir'in hiç SGK borcu yok" diye cevap verdi. Ancak İzmir'de büyükşehir ve ilçe belediyelerinin borç karnesi oldukça kabarık çıktı.

İZMİR'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

BELEDİYELERİN 96 milyarlık SGK borcu, yerel seçimden sonraki 2 ayda 120 milyara yükseldi. Bu belediyelerin çoğunun CHP'li olduğunu açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "AK Parti'den borç devraldık" algısı yapan CHP'li başkanlara atfen İzmir'i örnek göstermiş, "Büyükşehir'in borcu 5 yılda 885 kat artmış. Peki bu borcu, AK Parti'den mi devraldılar? İzmir CHP'ye AK Parti'den mi geçti? Üstelik son birkaç ayda borcu 5,3 milyar liradan 7,8 milyar liraya yükselerek, SGK'ye en borçlu belediye durumuna geldi. CHP belediyeciliği nasıldır diye merak ediyorsanız buyurun İzmir'e bakın. İzmir'in CHP'li ilçeleri de büyükşehrin yolundan gidiyor. Borçları hızla artıyor. Buradan onlara da son uyarımı yapmış olayım. Bu borç sarmalından belediyelerin çıkması lazım" demişti. Büyükşehir Başkanı Cemil Tugay ise, Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına ilişkin, bahsedildiği gibi en borçlu belediye olmadıklarını vurgulamıştı.

ÇANKIRI LİSTEYİ AÇIKLADI

BAŞKAN Tugay, "Vergi ve SGK borcu ise hiç yok. İZSU ve ESHOT'un da aynı şekilde yok. Belediyeye bağlı şirketlerin borcu var. Ancak tüm belediyelerin şirketlerinin borçları var. 2021 yılına kadar şirketlerin de hiç borcu yoktu. Daha önce bakanlığa yapılandırma için başvuru yaptık ama cevap verilmedi. Öte yandan bu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ödeyemeyeceği bir borç kesinlikle değil" diye konuştu. Ancak durumun pek de öyle olmadığı ortaya çıktı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, SGK İcra Dairesi Başkanlığı'nı kaynak göstererek İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçenin borcunu açıkladı. Buna göre listenin başını 7 milyar 829 milyon 132 bin 556 liralık borçla İzmir Büyükşehir Belediyesi çekti. İkinci sırada ise 1 milyar 261 milyon 120 bin 127 TL'lik borcuyla Çiğli Belediyesi var. Çiğli'yi ise 1 milyar 168 milyon 417 bin 272 TL'lik borcuyla Karşıyaka takip ediyor.