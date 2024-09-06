Dünyayla rekabet eden öğrenciler yetişecek

Başarının sadece sayısal değerlere indirgenecek bir şey olmadığını söyleyen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yeni dönemde öğrencilere başarı dilerken, öğretmenlere sabır ve kolaylık diledi. Velileri ise işbirliğine davet etti.

DÜNYA İLE REKABET

Milli Maarif Modeli'nin milli ve manevi değerlerimizin aydınlığında çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen ve bu alanda bilgi, beceri ve donanımlarıyla dünya ile rekabet edebilen bireylerin yetiştirilmesi için kritik bir önemde olduğunu belirten Yahşi, her yıl okul kayıt döneminde yaşanan en büyük problemlerden birinin merkezi ve otomatik yerleştirme ile aşıldığını söyledi. Öğrencilerin 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bireyler olarak yetişmesine önem verdiklerini söyleyen Yahşi, kodlama, girişimcilik ve inovasyon alanlarında projelere ağırlık verileceğini, ayrıca mesleki eğitimde sektörle işbirliği yapılarak istihdamın artırılmasına yönelik eğitim ve projelere ağırlık verildiğini, istihdam odaklı kursları artırmaya planladıklarını söyledi.

OKULLARDA NE TÜR HAZIRLIKLAR YAPILDI?

İzmir'in en büyük ailesi olarak yaklaşık 850 bin öğrencimiz, 60 bin öğretmenimiz ve okul çalışanımız ile büyük bir heyecanla ders başı yapmaya hazırlanıyoruz.

Öğrencilerimizin daha kaliteli daha güvenilir fiziki ortamlarda eğitim alabilmesi için yaz döneminde hazırlıklarımızı tamamladık.

Okullarımızın onarımlarını ve tadilatlarını hummalı bir çalışmayla bitirdik. Eğitim ortamlarının taşıdığı sağlık ve güvenlik riskleri ile alınması gereken önlemler üzerine titizlikle durduğumuz konuların başında geliyor.

YENI EĞITIM-ÖĞRETIM YILI IÇIN NELER SÖYLEMEK ISTERSINIZ?

Yeni hedeflerin, hayallerin ve umutların kapılarını araladığımız bu günde bizler de öğrencilerimiz kadar heyecanlı ve mutluyuz.

İzmir'in mayasında özgüvenle, cesaretle, karalılıkla ve merakla öğrenmek ve yol kat etmek vardır.

Sizlerin vesilesiyle öğrencilerimize şunları bilhassa söylemek isterim. Bu güzel vatan için kurduğumuz hayallerin başköşesinde sizler varsınız. Başarı yalnızca sayısal değerlere indirgenebilecek bir olgu değildir. Eğitim yaşamınız boyunca merakın yolcusu olarak bilgiye ulaşmak için her türlü kaynağı kullanın. Buradan tüm öğrencilerime başarılar diliyorum. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin bu potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmak için gösterecekleri özveri ve kararlılıkla medeniyetimizin inkişafında adeta bir kilit taşıdır. Desteklerini esirgemeyen kıymetli velilerimizin evlatlarına olan koşulsuz sevgi ve ilgisi, onların okul yaşantısındaki başarılarını doğrudan etkilemektedir. Sizlerin bu süreçte gösterdiğiniz sabır, anlayış ve destek, eğitimdeki en büyük itici gücümüzdür.

MİLLİ MAARİF MODELİ'NİN İLK YILI... HAZIRLIKLAR BİTTİ Mİ?

Bakanlığımızın çok büyük ve geniş kapsamlı çalışmaları neticesinde hayata geçirdiği 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin' ilk yılı olması sebebiyle heyecanlıyız.

Bu model evvela evlatlarımızın üstün yararını gözetmesi, milli ve manevi değerlerimizin aydınlığında çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen ve bu alanda bilgi, beceri ve donanımlarıyla dünya ile rekabet edebilen bireylerin yetiştirilmesi noktasında kritik bir öneme haizdir. Bakanlığımızın paylaştığı genelge doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni müfredatı konusunda öğretmenlerimize eğitimler vermeye başladık.

ARA TATİLLERİN KALDIRILACAĞI SÖYLENİYOR. BU DOĞRU MU?

Şu an için ara tatillerin kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği takvime uygun olarak eğitim-öğretim yılı devam edecek. Ara tatiller, öğrencilerimizin dinlenmeleri ve öğrendiklerini gözden geçirmeleri için önemli bir fırsat sağlıyor.

İZMİR'DE EĞİTİMLE İLGİLİ EN BÜYÜK SORUN NE?

Öğrencilerimizin her sabah evlerinden çıkıp, okullarına varmaları ve burunları bile kanamadan evlerine, güvenle ulaşmalarına yönelik alınacak her türlü tedbir en büyük önceliğimiz. Siz de takdir edersiniz ki 30 ilçemizde 850 bin öğrencimiz için okullarımızda ve okul çevresinde tedbir almak son derece kapsamlı ve titiz çalışılması gereken bir süreç. Deprem analizleri sonucunda tespit edilen okullarda alınan yıkım ve güçlendirme kararları neticesinde çalışmalar devam etmektedir. Bu nedenle bazı okul binalarımızda iki ayrı okulun öğrencileri eğitim görmektedir.

Bundan kaynaklı sıkıntıları aşmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz.

Bu yıl 45 okulumuzun inşaatını tamamladık. 100'e yakın okulumuzda da eğitim yatırımlarımız devam etmektedir.

BU YIL ÖĞRENCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Öğrencilerimizi, zenginleştirilmiş bir müfredat, modern eğitim teknolojileri, sosyal ve kültürel etkinlikler ile dolu dolu bir yıl bekliyor. Ayrıca, öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyecek projeler ve atölye çalışmaları da planlanmıştır.

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini destekleyici yerel ve ulusal projeleri hayata geçiriyoruz.

Okuma yazma kültürünün gelişiminden okula devamlılığını sağlayan yanı sıra akademik başarı ile birlikte sportif, sanatsal birçok alanda eğitimde 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Öğrencilerimizi bilhassa kodlama, girişimcilik ve inovasyon alanlarında 21. yüz yıl ihtiyaçlarına cevap verebilecek bireyler olarak yetişmesine önem veriyoruz.

Sayın valimizin liderliğinde geçtiğimiz yıl başlattığımız Robokod kodlama etkinliğine bu yılda devam edeceğiz. Mesleki eğitimde sektörle işbirliği yapılarak istihdamın artırılmasına yönelik eğitim ve projelere ağırlık veriyoruz. Halk eğitimi merkezlerinde de bu sene organize sanayi bölgeleriyle işbirliği yaparak kurslarımızı istihdam odaklı olarak artırmayı planlıyoruz.

MEB'İN ŞİDDET EĞİTİMİ AKRAN ZORBALIĞINI NE DERECE ÖNLER?

Akran zorbalığı, tüm dünyada çocukların, ebeveynlerin, öğretmenlerin ve ruh sağlığı uzmanlarının karşılaştığı ve çözüm yolları aradıkları önemli konulardan bir tanesi. "Akran Zorbalığı"na maruz kalan çocukların yetişkinliğinde bu travmanın izlerini taşıyabiliyor.

Bakanlığımız tarafından yürütülen kurum içi şiddet eğitimleri, akran zorbalığını önlemede oldukça etkili bir rol oynuyor. Bu eğitimler, öğretmen ve idarecilerimize öğrenciler arasında oluşabilecek şiddet ve zorbalık olaylarını erken fark etme ve müdahale etme konusunda önemli bir bilinç kazandırıyor.

'YEŞİL BAYRAK PROJESİ' NASIL İŞLEYECEK?

Öğrencilerimizin insana ve insanlığa dokunan dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi önceleyen, hayırda ve iyilikte yarışabilecekleri projelere katılımını bilhassa istiyor ve destekliyoruz. İnsanoğlu olarak doğal kaynakları tüketme hızımızın, tabiatın kendini yenileme hızını aştığı günümüzde tam bir seferberlik ruhu ile hareket etme kabiliyeti kazanmamız ve öğrencilerimize bu farkındalığı kazandırmamız gerekiyor. Yeşil Bayrak Projesi' bu ruhu canlandırma niyetiyle enerji tasarrufu ve izleme, su tasarrufu, çevre bilinci eğitimi ile ilgili Tübitak destekli projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ağaçlandırma faaliyetlerinden 'Çevre Günü'nde deniz ve kıyı temizliği vb etkinliklere yer veriyoruz.