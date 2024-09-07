Çocuklar Yaşasın Futbol Turnuvası’nda kupalar sahiplerini buldu

ANADOLU Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) İzmir Şubesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de katkılarıyla, İzmirli çocuklardan Filistinli çocuklara anlamlı destek temasıyla "Çocuklar Yaşasın Futbol Turnuvası" düzenledi. 3 gün süren turnuvaya 2013 - 2014 - 2015 - 2016 yaş gruplarından oluşan toplamda 50 erkek, 2010 - 2011 - 2012 ve 2013 yaş gruplarından da toplamda 6 kadın futbol takımı olmak üzere 56 futbol takımı ve bin 100 sporcu katılım gösterdi.

FİLİSTİN'E ANLAMLI DESTEK

İZMİR Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen ödül töreninde ASKON İzmir Şubesi Başkanı Ahmet Kutay, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile ASKON İzmir Şubesi yönetim kurulu üyeleri, 3 gün boyunca ter döken sporculara kupalarını teslim etti. ASKON İzmir Şubesi Başkanı Ahmet Kutay, "Spor evrensel bir değerdir. Bu nedenle yaşam hakkının kutsallığını savunan bir anlayışla Filistinliler'e destek olmak için bu organizasyonu yaşama geçirdik. Amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum. İzmirden Filistinli kardeşlerimize barış için önemli bir ses olduk. Bizler de İzmirliler olarak çocuklar ölmesin, bu savaş artık bir son bulsun istiyoruz. Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, anne babalarımıza, bizi destekleyen sponsorlarımıza ve tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KUPA HEYECANI YAŞANDI

ÇOCUKLAR 3 günün sonunda kupalarına kavuştu. Bayanlar grubunda 10 Numara SK 4'üncü, Demirköprü 3'üncü, İzmirgücü 2'nci, Selçuk Çamlıkspor da 1'inci oldu. Erkekler 2016 grubunda Çamdibi Gücü 4'üncü, Beşiktaş 3'üncü, Altın Genç 2'nci, Karşıyaka Spor Kulübü ise 1'inci oldu. Erkekler 2015 grubunda Pınar Gücü 4'üncü, Altınyaka SK 3'üncü, Genç Özgürspor 2'nci, Göztepe Spor Kulübü ise 1'inci oldu. Erkekler 2014 grubunda AVR Spor Kulübü 2'nci, Göztepe Spor Kulübü ise 1'inci oldu. Erkekler 2013 grubunda Pınar Gücü 4'üncü, Altay SK 3'üncü, Soğukkuyu SK 2'inci, Göztepe Spor Kulübü ise 1'inci oldu. Çamdibi Yavuz Spor da destek ödülü kazandı.