Savcılık bilirkişi talebinde bulundu

Alsancak'ta, 12 Temmuz günü sağanak yağışın etkili olduğu günde su birikintisine basan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 13 kişinin tutuklu bulunduğu, 42 sanıklı davanın ikinci celsesi, dün İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuksuz yargılanan sanıkların savunmaları dinlendi.

Duruşmada mütaalaya ilişkin konuşan Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "İhmali ve sorumluluğu bulunanların en ağır cezayı almasını istiyorum. Başka birinin daha böyle canı yanmasın" dedi. Özge Ceren Deniz'in annesi Filiz Abi ise, "42 kişinin de müebbet almasını istiyorum" dedi.

HAKİMDEN ANLAMLI SÖZLER

İki gün boyunca, 20 saat süren davanın ilk duruşmasında mahkeme başkanı, sanık ve avukatların mütalaaya karşı savunmalarının ardından ara kararını açıkladı. Duruşmada, adli kontrol yetersiz kalacağından tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Adli kontrol şartı ya da yurtdışı çıkış yasağı ile yargılanan tutuksuz sanıkların sadece birinin durumunda değişiklik yapıldı.

Tutuksuz sanık Alara E.'nin ev hapsi kararının sanığın hamilelik durumu gözetilerek kaldırılmasına karar verildi. Kararın verilmesiyle, salonda sanık yakınlarının sesinin yankılanmasının ardından mahkeme başkanı, "İki gündür burada sanık dinliyoruz. Kimse kusurlu değil ama iki kişi ölmüş. Herkes bunun bilincine göre hareket etsin. 7 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz" dedi.

Ara kararda ayrıca, TEDAŞ'tan sanıkların HTS kayıtlarının istenmesine, AYKOME'ye 6 ay öncesine ilişkin çalışma yapılıp yapılmadığı ve izin alınıp alınmadığına ilişkin yazı yazılmasına karar verildi. Duruşma savcısı da olayla ilgili yeni bilirkişi raporunun

hazırlanmasını istedi.

SAVCININ MÜTALAASI

DURUŞMADA, savcı ara karara ilişkin mütaalasını açıkladı. Savcı, tüm tutuklu tanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ederek, şunları söyledi: "Sanık savunmaları tamamlandıktan sonra olay yerinde keşif yapılarak dosyaya yeni gelen delillerde yeni bilirkişi raporunun alınması, suçun sadece kamu görevlileri tarafından işlenen özgü suçlardan olmaması nedeniyle bir kısım sanık müdafinin katılma talebinim reddine ve delilleri karatma şüphesiyle tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrol kararı olan sanıkların adli kontrollerinin devam etmesi talep olunur."

ANNELER KONUŞTU

DURUŞMAYA İnanç Öktemay'ın ailesi katıldı. Maktul Özge Ceren Deniz'in ailesi ise duruşmaya SEBGİS ile bağlandı. Söz verilen İnanç Öktemay'ın annesi Nevin Öktemay, gözyaşı dökerek yaptığı konuşmada, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Keşke oradan ben geçseydim de ben ölseydim. Hepsinden şikayetçiyim" dedi. Özge Ceren Deniz'in annesi Filiz Abi ise kızının ölümüne yol açanlardan şikayetçi olduğunu, kızının doktor olmayı hayal ettiğini söyledi.