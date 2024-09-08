Kardelen’in kurtulması için 4 milyon lira gerekiyor

İZMİR'DE Fadime (48)- Abdullah Akbay (55) çiftinin skolyoz (omurga eğriliği) hastası kızları Kardelen Akbay'ın (16) tedavisi için gerekli 4 milyon TL'nin toplanması için valilik onaylı kampanya başlatıldı. Skolyoz eğrilik derecesi 96'ya çıkan Kardelen Akbay, "Omuriliğim akciğerimi içine girmeye başlamış. Derecem biraz daha yükselirse, ameliyat şansım da kalmayacak ve hayati riskim artacak. Ameliyatın maliyeti 4 milyon TL ve bir an önce bu parayı toplamamız gerekiyor" dedi.

KARDELEN AKBAY'A, 5 YAŞINDA SKOLYOZ TANISI KONULDU.

Düzenli aralıklarla hastane kontrolüne götürülen Kardelen Akbay'ın skolyoz eğrilik derecesi, gün geçtikçe arttı. Akbay'ın kontrol sürecine pandemi döneminde 1 yıl ara verildi. Daha sonra kontrole götürülen Akbay'ın skolyoz eğrilik derecesinin yüzde 85'e kadar çıktığı belirtildi. 1,5 yıl boyunca doktor aradıklarını ancak riskli olduğu gerekçesiyle kızını ameliyat edecek bir doktor bulamadıklarını söyleyen baba Abdullah Akbay, bu süreçte Kardelen'in skolyoz eğrilik derecesinin 96'ya ulaştığını belirtti.