9 Eylül’ü coşku ile kutluyoruz

İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül kutlamaları, bugün saat 09.00'da Basmane Karakolu önünden Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. Anafartalar Caddesi, İkiçeşmelik Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı güzergâhında düzenlenecek Zafer Yürüyüşünde 350 metrelik dev Atatürk posteri taşınacak. Korteje İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu da eşlik edecek. Saat 10.00'u gösterdiğinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak.

MEYDANDA KUTLAMA

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri, saat 10.30'da Konak Atatürk Meydanı'nda bulunan Hükümet Konağı'na gelecek ve Yüzbaşı Şerafettin'i canlandıran bir asker tarafından göndere Türk bayrağı çekilecek. 9 Eylül kutlamaları, 11.15'te yine Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek. Meydandaki kutlamada İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu sahne alacak, ayrıca zeybek gösterisi yapılacak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu tarafından marşlar çalınacak.

'BAĞIMSIZLIK UMUTLARI YENİDEN YEŞERMİŞTİR'

İZMİR Valisi Dr. Süleyman Elban, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Elban, mesajında şu ifadelere yer verdi: "9 Eylül 1922'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu anlamlı gün, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biridir. 102 yıl önce, Türk ordusu ve aziz milletimizin eşsiz kahramanlıkları sayesinde şehrimiz, düşman işgalinden kurtarılmış ve bağımsızlık mücadelesi zaferle taçlanmıştır.

'KUTLU OLSUN'

MUSTAFA Kemal Atatürk liderliğinde yürütülen bu mücadele, milletimizin azim ve kararlılığının en güzel örneklerinden biridir.

İzmir'in kurtuluşu, sadece bir şehrin değil, bir ulusun bağımsızlık ve özgürlük umutlarını yeniden yeşertmiştir.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinde emeği geçen tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların gösterdiği üstün cesaret ve emsalsiz fedakârlık, bizlere bağımsız bir ülkeyi miras bırakmıştır. Bu özel gün vesilesiyle, birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün değerini bir kez daha hatırlayalım. Güzel İzmirimizin kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlu olsun!"

FENER ALAYI GELENEĞİ

HER yıl 9 Eylül'de düzenlenen fener alayı, bu yıl da yapılacak. Saat 20.15'te başlayacak fener alayının güzergâhı Cumhuriyet Meydanı ve Kültürpark Lozan Kapısı olacak. Fener alayı yürüyüşünde 350 metrelik Türk bayrağı taşınacak. Fener alayına da İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşlik edecek.

9 Eylül kutlamaları, ünlü sanatçı Haluk Levent'in konseri ile sonlanacak. Sevilen sanatçı, en güzel şarkılarını 21.00'de Kültürpark Çim Alanı'nda seslendirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurtuluşun 102'nci yılı kutlamaları kapsamında hazırladığı "İzmir'in Kurtuluş Bayramı" sergisi de Vasıf Çınar Meydanı'nda 9 Eylül'de saat 16.00'da açılacak.