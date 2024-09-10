Koca Piri Reis yeniden İzmir Körfezi’nde! O bölgede yoğunlaştılar

"OKSİJEN DÜŞÜKLÜĞÜ DEVAM EDİYOR"

Körfezdeki çalışmalara katılan Prof. Dr. Esin Suzer, AA muhabirine, İzmir Körfezi'nde yaşanan alg patlamasının, toksik maddeler üreterek oksijensiz bir ortam oluşturduğunu ifade etti.



Yoğunlaşarak su yüzeyini kaplayan alglerin ölümlerinin ardından parçalanan organik maddelerin, denizdeki oksijen seviyesini azalttığını dile getiren Suzer, bunun deniz suyundaki sıcaklık artışıyla birleştiğinde oksijenin daha da azalmasına ve balık ölümlerine neden olduğunu vurguladı.



Suzer, körfezde ikinci bir araştırma seferi yaptıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"İkinci seferimizde belirlediğimiz noktalardan örnekler aldık. Önceki sefere benzer çalışmalar yürüttük. Besin elementleri, azot, fosfor ölçümleri, oksijen ve klorofil tayinleri hepsi aynen yapıldı. Sedimente, suda örnekleme yapıldı. Partikül, organik karbon ölçümlerine yoğunlaştık. Ayrıca Bayraklı'daki dere ağızlarından örneklemeler yapmaya çalıştık. Bostanlı ve Karşıyaka'da yoğunlaştık. Oksijen düşüklüğü devam ediyor. Sudaki renklenmeler biraz farklılaştı. Biraz daha beyazımsı, jelimsi bir yapıya dönüştü. Onların nedenini ve kaynağını bulmaya çalışıyoruz. Dün Bostanlı ve Karşıyaka'da balık ölümleri vardı, o yüzden oradaki istasyonlara yoğunlaştık. Eğer su tabakası yer değiştirirse Bostanlı ve Karşıyaka'yı da etkileyebilir demiştim, hakikaten de etkiledi."

