Piri Reis ikinci kez inceleme yaptı

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Suzer, İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ve balık ölümlerinin kaynağını belirlemek için düzenledikleri ikinci deniz seferinde Karşıyaka bölgesinde yoğunlaştıklarını söyledi. Üniversitenin araştırma gemisi Koca Piri Reis ile körfeze açılarak Karşıyaka, Bostanlı, Bayraklı ve liman çevresindeki istasyonların yanı sıra atık suyun deşarj edildiği, körfezin iç kısmında yer alan 5 farklı noktadan da numune alındı. Su yüzeyini kaplayan alglerin ölümlerinin ardından parçalanan organik maddelerin, denizdeki oksijen seviyesini azalttığını dile getiren Suzer, bunun deniz suyundaki sıcaklık artışıyla birleştiğinde oksijenin daha da azalmasına ve balık ölümlerine neden olduğunu vurguladı.