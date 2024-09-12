Huzurevinin şefleri

İZMİR'DE Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yaşlılar için kurulan Sosyal Yaşam Kampüsü, sakinlerinin yaşamdan kopmaması için birbirinden farklı uygulamalar hayata geçiriyor. Huzurevi Müdürü ve Sosyal Hizmet Uzmanı Cihangir Çetintaş koordinesinde hazırlanan proje kapsamında yaşlılar hem pazar alışverişi yapıyor hem de mutfağa girip eskiden evlerinde sevdikleri için hazırladıkları özel tarifleri huzurevindeki arkadaşları için pişiriyor.

Huzurevi sakinlerinden Naciye Katmer, elleriyle sardığı börekleri ocağın başına geçip pişiriyor, arkadaşlarına da ikram ediyor.

MUTFAĞA GİRİYORLAR

İSTEYEN herkes her çarşamba özel araçlarla semt pazarına götürülüyor. Burada pişirecekleri yemeklerin malzemelerini kendileri seçen gönüllü aşçılar, aynı zamanda eski günleri de yad etme fırsatı yakalıyor. Proje sayesinde huzurevinin mutfak atölyesinin en sevdikleri buluşma noktası haline geldiğini söyleyen merkez sakinleri, kendilerine bu fırsatı tanıyan huzurevi yönetimi ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor.