Mavişehir’de Flamingo Parkı bilmecesi

Yaklaşık 1 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Mavişehir'de yapımına başladığı Flamingo Doğa Parkı'nın inşaat çalışması, mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı sonrası belirsiz bir hale dönüştü. Denize sıfır olarak inşa edilen ve hemen yanı başındaki villa sakinlerinin itirazı üzerine mahkeme tarafından yapımı durdurulan park alanında, iş makineleri çalışmalarına son verse de işçiler ara ara gelip mesaisini sürdürüyor. Bostanlı Balıkçı Barınağı'ndan başlayan ve kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini içine alan 1,3 kilometrelik sahil bölgesinde Rengi İnşaat Madencilik Şirketi tarafından yapılan parkın maliyetinin aylar önce 100 milyon lira olarak açıklandığı ancak şu an itibariyle 500 milyon lirayı bulduğu konuşuluyor.

Çalışmalar Tunç Soyer zamanında başlamıştı.

'KIYI KANUNUNA AYKIRI'

Önceki dönem İBB Başkanı Tunç Soyer zamanında yapımına başlanan Flamingo Doğa Parkı'nın bitirilmesine az bir süre kala durdurulması ve mahkemeden gelecek kesin kararın açıklanması için bekleyiş sürüyor. İçerisinde yapay göl, doğa bulmacaları, deniz içi doğa dersliği, tuzcul sulak alan düzlükleri, kuş gözlem kuleleri barındıran parkın yapımı için, çevredeki ev sahiplerine bilgi verilmeden çalışmalara başlandığını belirten villa sahipleri, "Kıyı kanunları gereği bu şekilde betonarme inşaat yapılamaz. Bu sebeple mahkeme bizim talebimizi haklı buldu. Ancak etrafı tentelerle kapatılan ve çirkin bir izlenim bırakan park çevresinde, geceleri alkol alanlar, gürültü ile etrafı rahatsız edenler de huzur kaçırıyor" dedi.