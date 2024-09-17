Depremzede öğretmen öğrencilerine kavuştu

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Antakya'da yıkılan binanın enkazından 25 saat sonra kurtarılan, tedavi sürecinde bacağına takılan protezle yürümeye başlayan Aslı öğretmen, yaşadığı zor günlerin ardından ara verdiği mesleğine memleketi İzmir'de döndü. Aslı Serçemeli ve Gökhan Öcal çifti, 6 Şubat 2023'teki depreme çocukları Efe (12) ve Mete (15) ile Antakya'daki evlerinde yakalandı. Binanın en üst katındaki dairede yaşayan aileden Gökhan Öcal, kendi imkanıyla enkazdan çıktı.

İZMİR'E TAYİN İSTEDİ

Efe ve Mete, depremden 10, anneleri ise 25 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Beton yığınlarının altında kalan Aslı öğretmenin sol bacağı diz altından ampute edildi. Bacağına takılan protezle ilk adımlarını atmaya başlayan 24 yıllık Türkçe öğretmeni, yaşadığı acı olayları geride bırakıp, depremden sonra tayin istediği İzmir'de, Kemalpaşa Merkez Ortaokulunda mesaisine başladı. Aslı Serçemeli Öcal, "Sınıfa ilk girdiğim dakikalarda çok gergindim. Acaba 40 dakika ayakta kalabileceğim mi diye düşünüyordum ama dersin bittiğini anlamadım. Çok şükür bugünleri gördüm. Nice çocuklara dokunabilmek, onları bu ülkenin güzel yarınlarına hazırlayıp yetiştirmek istiyorum."