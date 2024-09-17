MEB’in otopark ihalesine iptal kararı

İZMİR Atatürk Lisesi bahçesinin otopark ihalesini kazanan Rıdvan Uysal olmuştu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı inceleme ve araştırma sonucu, "güvenlik" nedeniyle bu ihaleyi iptal etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iptal kararını doğruladı. Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Saraç, otopark işletmesinin Okul Aile Birliği'ne verilmesinin doğru olacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın İzmir'in köklü okullarından İzmir Atatürk Lisesi'nin 125 araçlık bahçesini otopark olarak kullanılmak üzere yaptığı ihalenin iptal edildiği öğrenildi.

'GÜVENLİK ÖNEMLİ'

İZMİR Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Murat Saraç, "Öğrencilerimizin güvenliği, her şeyden önemli. Yetkililerin bu konuda sağduyulu olmalarını, ihaleyi tekrarlamak yerine doğrudan Okul Aile Birliği'ne vermesini bekliyoruz" diye konuştu.