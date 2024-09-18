Nadir görülen hastalığın şifasını İzmir’de buldu

Van'da yaşayan 42 yaşındaki memur Güler Örnek Taşdemir, halsizlik, kas ağrısı, böbrek ağrısı gibi şikayetleri için hastaneye gittiğinde paratioid hormonlarında dengesizlik olduğu ve ameliyat edilmesi gerektiği söylendi. Ancak kendisine, bu hormonu salgılayan paratiroid bezinin, tıpta çok ender rastlanan bir şekilde boyun yerine göğüs kafesinde, kalbe çok yakın bir yerde olduğu ve göğüs kafesi kesilerek açık ameliyatla tedavi edilebileceği söylendi. İyileşme süreci zor olduğu ve büyük bir iz kalacağı için açık ameliyat olmak istemeyen Taşdemir, kapalı yöntemle ameliyat yapacak bir hekim arayışına girdi. Van, Batman ve Ankara'da birçok hastaneye başvuran genç kadın, bir gazete haberinde bu ameliyatı İzmir'de Prof. Dr. Özgür Samancılar'ın yaptığını okuyunca hemen kendisine ulaştı.