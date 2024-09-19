İzahı olmayan işin mizahı oluyor

Uzun zamandır CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İzmir'de temizlik ve altyapı ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemedi. Bu durum, CHP'ye olan desteğiyle bilinen partilileri ve vatandaşları bile çileden çıkardı. Son dönemde balık ölümlerinin de yaşandığı İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ise stand up gösterilerinde mizah konusu oldu.

"KOKUYA ALIŞMIŞLAR"

Sevilen komedyen Özgür Turhan, yeni gösterisinde İzmir'deki kötü kokuyu şovuna taşıdı. Gösterisinde, İzmir'de vatandaşların kötü kokuya alıştığını belirten Turhan, "İzmir de b*k gibi kokuyor. Bir önceki belediye başkanı Tunç Soyer karar almış, b*k kokusunu sabit tutarak İzmirliyi alıştırıyor. Dışarıdan gidiyorsun İzmirli arkadaşına 'İzmir b*k kokuyor' diyorsun, 'Yok ben almıyorum' diyor" sözleriyle kendisini izlemeye gelenleri güldürdü. Fakat İzmir'deki yerel yönetimlerin beceriksizliği, her ne kadar esprilere konu olsa da, kentte yaşayanlar bu durumdan oldukça rahatsız.

OY SANDIĞI GÖNDERMESİ

Turhan'ın, espri bir dille eleştirdiği yerel yöneticiler, vatandaştan da tepki çekiyor. Özgür Turhan'ın gösterisine yorum yapan vatandaşlar, yöneticiler kadar İzmirlilerin de bu kokuya rağmen seçimlerde verdikleri oylarla değişime yanaşmadıklarını vurguladı, kent sakinlerini de eleştirdi.

"KATİLİNE AŞIK OLMUŞ"

Yapılan yorumlar arasında, "İzmirlilerde hizmet önemli değil ideoloji önemli", "Belediye patlatır bir Tarkan konseri, büyük bir heykel + holosko... Hepsi unutulur", "Hahaha esanstır o esans" , "Hahaha seçim sandığının odalarına İzmir Körfezi suyu koysunlar, yüzde 100 oy az alırlar. Çok güldüm yaaa." ifadeleri yer aldı. Bazı kullanıcılar ise, eski Başkan Burhan Özfatura döneminde oldukça yol alındığını fakat devamının getirilmediğini hatırlattı. İzmir'de yaşayanların 'katiline' aşık olduğunu söyleyenler de, "O kokuya razılar, yoksa her seferinde aynı partiyi seçmezlerdi. Bu koku İzmirliyi rahatsız ederdi..." yorumunda bulundu. Turhan'ın esprisini eleştiren bir kullanıcı ise, söz konusu durumun sağlık tehlikesi yarattığını belirterek, "Bence komik değil, İzmir'deki çevre kirliliği salgın hastalığa neden olabilir, açıkçası İzmir'e gittiğimde çok rahatsız oldum, halkın da bu kokudan rahatsız olduğunu düşünüyorum!" dedi.