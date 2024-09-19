Ocak-Ağustos döneminde 35 kruvaziyerle İzmir’e 97 bin 968 kişi geldi

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre ocak-ağustos döneminde limanlara uğrak yapan gemi ve yolcu sayısı şöyle;

"Alanya 8 gemiyle 10 bin 562 yolcu, Amasra 17 gemiyle 15 bin 612 yolcu, Antalya 12 gemiyle 8 bin 489 yolcu, Bodrum 62 gemiyle 83 bin 151 yolcu, Bozcaada 11 gemiyle 8 bin 204 yolcu, Çanakkale 18 gemiyle 11 bin 715 yolcu, Çeşme 56 gemiyle 44 bin 562 yolcu, Dikili 9 gemiyle 2 bin 338 yolcu, Göcek 1 gemiyle 154 yolcu, İstanbul 123 gemiyle 268 bin 227 yolcu, İzmir 35 gemiyle 97 bin 968 yolcu, Kuşadası 330 gemiyle 534 bin 982 yolcu, Marmaris 28 gemiyle 74 bin 309 yolcu, Samsun 17 gemiyle 15 bin 766 yolcu, Sinop 6 gemiyle 5 bin 373 yolcu, Trabzon 16 gemiyle 14 bin 817 yolcu."