12 yaşındaki Ayşe, kalbindeki dev kistten İzmir’de kurtarıldı

İZMİR'DE, Gaziantep'te sırtındaki kitlenin alınması için yapılan ameliyatta kalbi duran 12 yaşındaki Ayşe Al Sido, kalp masajıyla hayata döndürüldükten sonra İzmir'e entübe halde sevk edildi. İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla Ayşe, sağlığına kavuştu. Ayşe'nin kalbinde "köpek kisti" olarak bilinen kist hidatik tespit edildi. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Onur Işık, ameliyat sırasında kistin kalp iletim sistemine zarar verdiğini belirterek, gerekli onarımların yapıldığını ve kalp pili takıldığını açıkladı