Büyükşehir’e İmamoğlu ataması!

İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Barış Karcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talebi doğrultusunda görevinden istifa etti. Karcı'nın yerine ise CHP Seçim Koordinasyon Merkezi Yöneticisi iken geçtiğimiz Ağustos ayında İzmir'e transfer edilerek genel sekreter yardımcılığı görevine getirilen Ramazan Tezcan yeni genel sekreter oldu. Tezcan'ın atama yazısının Karcı'nın görevden alınmasının hemen ardından bakanlık onayına gönderildiği öğrenildi. Onayın verilmesinin ardından Ramazan Tezcan görevine başlamış olacak.

TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

31 Mart Yerel Seçimleri'nin hemen ardından Tunç Soyer döneminde genel sekreterlik göreve getirilen Barış Karcı'nın geleceği tartışma konusu olmuştu. Yerel Seçimler'de Ümraniye'de seçim kaybeden ve Genel Başkan Özgür Özel'in ekibinde yer alan Aykut Erdoğdu'nun, genel sekreter yapılmak istenmesi Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın direnç göstermesi sebebiyle gerçekleşmemişti.

Genel Başkan Özgür Özel, İzmir ziyaretinde yaptığı açıklamada genel sekreterin belirlenmesi ile ilgili sürece müdahale etmediğini söyleyerek "İzmir'in mevcut genel sekreteri, benim en yakınım Sarıgöl'den Ömer Karcı başkanımızın oğlu Barış Karcı. Nasıl bir sorunumuz olabilir?" ifadelerini kullanmıştı. Son dönemlerde ise Barış Karcı'nın görevden alınacağı yeniden konuşulmaya başlanmıştı. Yakın bir zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çalışma ekibinde yer alan Ramazan Tezcan, İzmir'e transfer edilmesi dikkat çekmişti. Başkan Tugay ise yaptığı değerlendirmelerin ardından Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve getirdiği Tezcan'ı Genel Sekreterlik Görevine getirmeyi uygun gördü.