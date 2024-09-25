Çiğli çöplüğe döndü

İzmir'de Körfez'de yaşanan kirlilik ve kötü kokuya şimdi de toplanmayan çöplerin kokusu eklendi. Çiğli Belediyesi çalışanları, maaşlarını eksik aldıkları ve alacaklarının zamanında ödenmediği için ilçede iş yavaşlatma kararı aldı.

Çöplerin toplanma aralığının uzaması üzerine çöp kutuları taştı. Belediyenin hizmet binası yakınlarında bulunan çöp kutularında da doluluk nedeniyle vatandaşlar atık poşetlerini yerlere bıraktı.

Çöpler nedeniyle kötü koku ve kirlilik oluştuğunu, sinek ve farelerin çoğaldığını ifade eden vatanadşlar, çocuk parkı çevresindeki atıkların da risk oluşturduğunu kaydetti.

Polat, konuyla ilgili ilçe belediye başkanı ile görüşmek istediğini dile getirerek, "Belediye Başkanının güvenlikleri kendine kalkan oluşturmuş, içeri almıyorlar. Danışmanıyla görüştüm, 'Sizinle görüşemez müsait değil.' dedi. Oy isterken kapıma geliyor, niye benimle görüşmüyorsunuz Başkanım?" sözleriyle tepki gösterdi.