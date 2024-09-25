İnciraltı’ndaki kaçak yapılara yıkım

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre İmar Zabıtası Şube Müdürü Fuat Dönmez yönetimindeki zabıta ve belediye ekiplerinin yer aldığı çalışmada, 15 ruhsatsız işletme, iş makineleri ve vinç yardımıyla yerinden sökülüp yıkıldı. İBB ve Balçova Belediyesi ekiplerinin gün boyu ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, olası bir gerginliğe karşı emniyet mensupları da hazır bulunduruldu.

ŞİKAYETLER YERİNİ BULDU

Hemşehri İletişim Merkezi (HİM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (Cimer), İBB ve Balçova Belediyesi'ne yapılan başvuru ve şikayetler üzerine harekete geçtiklerini belirten İBB Çevre İmar Zabıtası Şube Müdürü Fuat Dönmez, "Vatandaşlarımızdan sağlık, hijyen, fiyat ve bazı teknelerdeki yüksek sesli müzik yayını başta olmak üzere çeşitli konularda şikayetler birimlerimize iletildi. 1 ay önce ekiplerimizi bu bölgeye gönderip tespitlerde bulunduk. Buradaki işletme sahiplerine, tekneleri kendilerinin kaldırması konusunda duyuru belgesi tebliğ ettik.

İzinsiz ahşap baraka, iskele, kulübe, tekneler üzerine yapılmış gecekondu tarzında yapılar var. Burada hem 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ile 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'na muhalefet olduğu için hem de çevre ve görüntü kirliliği yarattığı için İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen resmi yazıyla yıkılmalarına karar verildi. Biz de bunun üzerine belirlenen işletmelerin yıkım ve söküm işlemlerini yapmak için geldik" açıklamasını yaptı.