NUSRET-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü, İzmir’de yapıldı

"KARADENİZ'İN MAYIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Tatbikata ilişkin açıklamalarda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de ve Ege Denizi'nde aynı anda farklı iki denizde mayın harbi tatbikatımızı icra ediyoruz. Türk Deniz Kuvvetleri sadece bölgesinde değil, NATO içerisinde en güçlü mayın filolarından birine sahip. Envanterimizde bulunan 11 mayın avlama gemimize ilave olarak yeni nesil yerli ve milli mayın avlama gemilerinin inşasına devam ediyoruz. Milli mayınımız Malaman'ı yaptık ve envanterimize aldık. Deniz mayınları içerisinde en yüksek, en üst teknolojiyi kullanarak yaptığımız bu deniz mayını dünyadaki diğer deniz mayınlarına göre çok üst bir seviyede ve envanterimizde. Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Bitmesine müteakip Karadeniz'de bulunan mayınları imha etmek için her türlü tedbirimizi aldık. Karadeniz sahiller ülkeleri Bulgaristan ve Romanya'yla birlikte Karadeniz'in mayın güvenliğini sağlamaya hazırız."



