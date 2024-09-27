İzmir’de silahla vurdukları kişiyi vicdana gelip hastaneye götürdüler

Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedilirken, olayın ardından harekete geçen İzmir polisi şüphelilerin B.A. (21), K.D. (21), N.B.K. (22) ve H.V. (22) olduğunu tespit etti. 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüphelinin işlemlerinin mevcutlu olarak devam ettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan M.Y.U'nun tedavisi ise devam ediyor.