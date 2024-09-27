Siyaseti buluşturan düğün

İZMİR'DE Selway Outlet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tekinalp'in en büyük oğlu Muhammet Fırat Tekinalp, Egem Tekinalp ile Çeşme'de gerçekleştirilen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. 2 bin 500 kişinin katılımı ile gerçekleşen düğüne siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Çiftin nikah şahitliklerini; MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK parti İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Antalya Valisi Hulusi Şahin, eski bakan Salih Yıldırım, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Ünal yaptı. Çiftin nikahını Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay kıyarken, nikah duasını ise İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı okudu.