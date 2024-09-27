Soyer ve ekibi 2 yılla yargılanabilir

CHP'li Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu 2017 yılında, mezbaha kurulması amacı ile gerçekleştirilen arazi kiralama ihalesini eşi Neptün Soyer'in başında olduğu Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kazanmıştı. Soyer ile belediye encümenleri Halil Balta, Yelda Celiloğlu, Nilay Özcan Eşin ve Abdurrahman Argın'ın onayı ile arazi 10 yıl süre ile yıllık 3 bin lira kira bedeli karşılığında kooperatife verildi. Yeni Asır'ın da sıkça gündeme getirdiği konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi.

KAMU ZARARI VAR

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren hukukçular çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avukat Efe Demirciefe, "Kamu görevinin gereklerine aykırı davranışın, kişilerin mağduriyetiyle sonuçlanmış olması veya kamunun ekonomik bakımdan zararına neden olması ya da kişilere haksız bir kazanç sağlamış olması hâlinde 'Görevi kötüye kullanma' suçu oluşabilecektir.

Tunç Soyer'e soruşturma izni verilen eylemler kapsamında eşinin başkanlığını yaptığı kooperatife birden fazla kere (Zincirleme şekilde) haksız kazanç sağlatmış ve TCK madde 257 kapsamında 'Görevi kötüye kullanma' suçu, TCK madde 43 hükümleri de ihlal edilerek işlemiştir. Suçun alt sınırı 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olmak ile beraber TCK madde 43'de dikkate alığında 1/4'ten 3/4 oranında cezanın arttırılması gerekmektedir" dedi.

Soruşturma izni verildiğinin tebligatı Tunç Soyer ve o dönem görevli olan 4 encümen üyesine gönderildi.

BURSALI: TAKİPÇİSİYİZ

Avukat Metin İnan, soruşturmanın yargıya taşınıp kişilerin mahkumiyet alması ve kararın kesinleşmesi halinde TCK'nın 53. maddesinde öngörülen belirli hak ve yetkileri kullanmalarının bir süre yasaklanabileceğine dikkat çekti. Avukat Fatih Kurdoglu da, kamu zararının tespit edilmesi halinde bunların kişilerden tahsil edilebileceğini ifade ederek, "Görevi kötüye kullanma' suçu kişilere haksız bir menfaat sağlanmasına yol açarsa kamu görevlisi ayrıca cezalandırılır" dedi.

Avukat Tarcan Ülük ise, "Buradaki kamu zararının tespiti için yetkin bir bilirkişi olmaya bile gerek yok. Her şeyden önce belediye başkanı olan bir kişi kamu kaynaklarını kullanarak eşi ile ticaret yapamaz. Bu kesinlikle yasak" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da, Soyer hakkında açılan soruşturmanın yerel yönetimlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Bursalı, "İddia edilen haksız menfaatler, kamu kaynaklarının adil kullanımına gölge düşürmektedir. İzmir halkının çıkarlarını korumak için bu sürecin yakından takipçisi olacağız. Yolsuzluğa karşı verilen bu mücadelede adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.