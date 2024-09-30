İzmir’in lezzet şöleni mutfağı! İşte İzmir’e has lezzetler ve tarifleri...

Özellikle zeytinyağlı yemekler denilince akla gelen illerin başında olan İzmir'in mutfağı birbirinden enfes tatları barındırıyor. Osmanlı saray mutfağından lezzetleri de barındıran İzmir sokak lezzetleri açısından da bir o kadar zengin. İşte İzmir'in meşhur yemeklerinin tarifleri...
KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI
Malzeme
20–25 tane kabak çiçeği
Her çiçek için 1 tatlı kaşığı pirinç
7–8 dal ince kıyılmış taze soğan
Yarım demet ince kıyılmış taze nane
5–6 sap ince kıyılmış dereotu
1/3 demet ince kıyılmış maydanoz
1 tane büyük boy rendelenmiş kuru soğan
1 tane rendelenmiş domates
3/4 çay bardağı zeytinyağı
Karabiber, kırmızıbiber ve tuz
TARİFİ
Kabak çiçeklerinin ortasındaki kısmı çay kaşığı ya da cımbız yardımı ile nazikçe çıkarın. Temizlenen kabakları iç içe koyarak su dolu bir kaba bırakın. Dolma içi için gerekli bütün malzemeyi bir kapta karıştırın. Ardından çiçekleri doldurma işine girişebilirsiniz. Çiçeklerin sadece dibinde dolma içi olacak şekilde az doldurun. Ağızlarını büzerek, ağzı yukarıda olacak şekilde tencereye sıkışık olarak yerleştirin. Üzerine biraz zeytinyağı veya tereyağı ile bir bardak su koyup 35–40 dakika pişirin.
ZEYTĠNYAĞLI ENGİNAR
Malzeme
10 enginar
2 kuru soğan
500 gram haşlanmış bezelye
3 havuç
1 demet dereotu
1 limon suyu
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
Tuz
2 su bardağı su
Hazırlanışı:
Enginarları soyun ve kararmamaları için tuz ve limonla ovun. Tencereye bezelye, küp küp doğradığınız havuç ve soğanları koyun. Enginarları bezelye ve havuçların üzerine ters çevirerek dizin. Tuz ve şekeri enginarların üzerine serpin. Daha sonra bir
çay bardağı zeytinyağı ve iki su bardağı suyu dökün. Enginarları, yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra enginarları servis tabağına alın ve içlerini, havuç ve bezelye karışımıyla doldurun. Üzerilerini dereotu ile süsleyebilirsiniz.
OTLU DOLAMA BÖREK
Malzeme:
3 adet yufka
Sıvı harcı için:
3/4 su bardağı süt
1/2 su bardağı sıvıyağ
1 yumurta
İç harcı için:
Gelincik, ıspanak, pazı, ebegümeci, taze soğan, maydanoz ve dereotu
Çökelek
HAZIRLANIŞI:
İç harcı için öncelikle taze otları ince ince kıyın ve çökelek ile harmanlayın. Bir kapta iyice çırpıp birbiri ile özdeşleşen sıvı harcı tezgâha yaydığınız her bir yufkaya bu sıvı harçtan sürüp hazırladığınız iç malzemeden yeteri miktarda yayın ve yanlarını hafif
kıvırarak rulo haline getirin. Daha önceden yağladığınız yuvarlak tepsi veya cam kalıbınıza ortadan başlayarak kendi etrafında dolamak suretiyle tüm yufkalara aynı işlemi uygulayarak yerleştiriniz. Kalan sıvı harcı böreğin üzerine yayıp en üste çörek
otu ya da susam serpiştirerek önceden ısıtılmış 180 C de üzeri kızarana kadar pişiriniz çıkardığınızda üçgen dilimler halinde keserek servis yapabilirsiniz.
İZMİR KÖFTE
Malzemeler:
Köftesi için:
- 500 gr. kıyma,
- 1 su bardağı kurutulup robottan çekilmiş ekmek içi,
- yarım demet maydanoz (ince kıyılmış),
- 2 tane orta boy soğan (rendelenmiş),
- 2 diş sarımsak,
- 1 çay kaşığı karabiber,
- 1 çay kaşığı pul biber,
- tuz,
- Kıvamı bulması için 1 kahve fincanı kadar su
Diğer malzemeler:
- 3 orta boy patates,
- 2 tane domates,
- 2 tane dolmalık biber,
- 2 kaşık domates salçası,
- 1 tatlı kaşığı kekik (üzerine serpmek için),
- yeteri kadar sıvı yağ,
- tuz
Hazırlanışı:
Köftesi için soğanı, sarımsağı rendeleyin. Bir kaba diğer köftelik malzemeleri de koyduktan sonra az su yardımı ile kıvamlı bir köfte yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp resimdeki gibi parmak parmak köfteler hazırlayın. Diğer taraftan patatesleri soyup yıkayıp kurulayın. Elma dilimi şeklinde kesin ve bol sıvı yağda yarı kıvamda kızartın. Kızaran patatesleri uygun bir tepsiye alıp üzerine hafif tuz serpin. Daha sonra hazırladığınız köfteleri teflon tavada az yağda yarı kıvamda kızartın. Kızaran köfteleri de patateslerin üzerine döşeyin. Üzerine elma dilimi domatesleri ve biberleri koyun. 2 kaşık salçayı köfteleri kızarttığınız tavada az yağda kokusu çıkana kadar çevirin. Üzerine 3 su bardağı kadar sıcak suyu koyup tıkırdamaya başlayınca ocaktan alın ve köftelerin üzerine dökün. Fırına sürmeden önce üzerine kekik serpin ve 200 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirin. Tepsinin üzerini yağlı kâğıt ya da alüminyum folyo ile kapatırsanız üzerindeki domatesler ve biber yanmamış olur. Ayrıca buharlaşma nedeni ile kekik yemeğinizin içine kadar işler bu sayede lezzetine lezzet katmış
olursunuz
TİRE KÖFTE
Malzemeler:
½ kg dana kıyma ( döş etinden çekilmiş)
Tuz
Sos için:
5-6 Domates
4-5 Sivri yeşilbiber
Tereyağı, pide, yoğurt
Hazırlanışı:
Kıyma ile tuzu çok iyi yoğurun çünkü ne kadar yoğrulursa tadı ve lezzeti o kadar kıvamında olacaktır. Yoğurduktan sonra bunu mutfak robotundan geçirin ki et iyice birbiri ile özdeşleşebilsin ve bunu 1 gece ya da vaktiniz sınırlı ise 5-6 saat buzdolabında bekletip çıkardıktan sonra tekrar robottan geçirin. Bu arada İnce çöp şişleri 15 dk. Su da bekleterek şişmelerini sağlayın, sonra her bir şişe elinizle kıymayı takarak ince uzun bir köfte şekli verin. Şişleri hazırladıktan sonra köftelerinizi fırında ya da ızgarada hafif rengi dönene kadar pişirin. Çok pişirmeye gerek yoktur zaten köfteler ince olduğu için bu işlem kısa sürecektir. Bir tabağa alıp soğuttuğunuz köfteleri kullanmadığınız kısmını poşetleyip daha sonra kullanmak için buzluğunuza kaldırabilirsiniz. Sosu için domatesleri ve biberleri küçük küçük kıyın ve hafif tuz ilavesi yaparak yağ ilave etmeden bir tencerede pişirin. Tavada erittiğiniz tereyağına ister bütün ister küçük 2-3 parçaya böldüğünüz köftelerinizi ekleyip birkaç defa çevirin. Servis tabağına önce pideleri, üzerine köfteleri, üzerine sosu dökün ve en üste ince kıyılmış maydanoz ve yanına yoğurt ile servis edebilirsiniz. Tavada köftelerden kalan yağı sosla karıştırın ki lezzet artsın. Afiyet olsun
ŞAMBALİ
Malzemeler:
2 su bardağı yoğurt
2 su bardağı şeker
½ kg irmik
1 su bardağı un
1 çay kaşığı (tepeleme) karbonat ( kabartma tozu olmaz)
Şurubu için:
4.5 su bardağı şeker
3.5 su bardağı su
1-2 paket vanilya
Hazırlanışı
Hamurun malzemeleri bir kaba konularak çırpma teli ile iyice karıştırılır. Dikdörtgen cam kaba ya da aynı büyüklükteki uygun olan bir tepsi önce su ile ıslatılır daha sonra hamur dökülür. Pişince ince dikdörtgenler şeklinde kesileceğinden bunların ortasına gelecek şekilde sıralı olarak fıstık ya da badem dizilir. 180-200 c de üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirilir. Bir tencerede su ile şeker şerbet kıvamına gelinceye kadar pişirilir ve pişmesine yakın vanilyaları eklenilir. Ocaktan alınan şerbet
ve fırından çıkan tatlı ılımaya bırakılır. Her ikisi de ılıyınca şerbeti tatlının üzerine dökün ve resimdeki gibi ince dikdörtgenler şeklinde keserek servis edin. Afiyet olsun.