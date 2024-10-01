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Böyle hırsızlık yöntemi görülmedi! 'Çay kaşığı' ile otomobil çaldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de çay kaşığından kendisine özel bir aparat yapan hırsız otomobil çaldı. Polisin takibiyle yakalan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Böyle hırsızlık yöntemi görülmedi! ’Çay kaşığı’ ile otomobil çaldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 28 Eylül günü Konak ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Olay hakkında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin İ.C. olduğunu ve araçları çalıştırmak için çay kaşığından kendisine özel bir aparat ürettiğini tespit etti.

Kısa sürede yakalanan çay kaşıklı zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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