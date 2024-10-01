Denizi ölü balık etrafı da kötü koku sardı

İzmir Körfezi'nde 20 Ağustos'tan beri balıklar ölüyor ve etrafa kötü kokular yayılıyor. İzmir'i saran kötü koku yüzünden insanlar sahilde burunlarını kapatarak yürümek zorunda kalırken, balık ölümlerinin ya da tüm kente yayılan bu kötü kokunun ne zaman son bulacağı merak konusu oldu.

EÜ Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, "Marmara Denizi'nde müsilaj olduğunda İzmir'de de bu işin yaşanacağını, önlem alınması gerektiğini söyledik. Geçen yıl İzmir'de ortaya çıkan deniz marulu da körfezin can çekiştiğinin bir sinyaliydi" dedi.

'ÖNLEM ALINMALI'

İzmir'de körfezin kirletilmesinin bu sonuçları doğuracağının zaten belli olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi'ni daha önce çok uyardıklarını ifade eden Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, "İzmir Körfezi'ne zaman içerisinde fabrikalardan, derelerden sular arıtılmadan bırakıldı. Özellikle aşırı yağışlı havalarda pis su arıtma kapasitesini geçince direk körfeze boşaltılıyor. Önlem alınmazsa İzmir Körfezi'nde durum daha da kötüye gidecek. Belediye yetkilileri problem yok diyor ama şu an İzmir'in birçok ilçesinde arıtma tesisi yok. Problemin çözülmesi için öncelikle körfeze atık girişlerinin tamamen engellenmesi ve körfezde mekanik temizlik yapılması şart" dedi.

TÜM ZAMANLARIN EN KİRLİ HALİ

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar da İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerinin 20 Ağustos'tan bu yana devam ettiğini, körfezin tüm zamanların en kirli halini yaşadığını ifade etti.

Yaşar, "Dünyada böyle bir şey yok. Cemil bey göreve gelir gelmez saatli bir bombayı kucağında buldu. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne 4'üncü faz bir türlü yapılmadı, yapılmayınca bu sefer baypaslar başladı" diye konuştu. Ayrıca Prof. Dr. Yaşar, İzmir'deki dere yataklarının betonlanması ile doğa katliamının başladığını da söyledi.

TUGAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçen gün katıldığı İzmir Ekonomi Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKK) toplantısında körfezdeki kötü koku ve balık ölümlerinin, sudaki azot bileşenleri ve fosforu besin maddesi olarak kullanan mikroorganizmaların anormal bir şekilde hızla çoğalması ve ardından ölmeleri sonucu oksijenin tükenmesinden kaynaklandığını söylemişti. Bu süreci 29 dereceye kadar yükselen deniz suyu sıcaklığının da tetiklediğini ifade eden Tugay, sorunun 1-1,5 yıl içinde hallolacağını da sözlerine eklemişti.

'SORUNA SESSİZ KALINMAMALI'

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ve balık ölümlerine sessiz kalınmamasını isteyerek, "Biyolojik bir soykırıma varan aşırı kirliliğe sessiz kalan, ulusal ve uluslararası çevre örgütlerini, aktivistleri, sanatçıları, 'çevreci hassasiyetleri yüksek siyasi partileri' ve gazetecileri İzmir'i görmeye, körfezi yaşatmaya ve İzmir'in bu doğa harikasını hep birlikte dayanışmayla kurtarmaya davet ediyorum" dedi.